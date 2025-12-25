Guardiolova tarča občuduje Haalanda

Hitro se približuje zimski prestopni rok, v katerem bodo nogometni klubi iskali okrepitve za preostanek sezone. To velja tudi za Manchester City pod vodstvom Pepa Guardiole, ki se po poročanju več medijev močno zanima za ganskega napadalca Antoina Semenya.

Športni portal The Athletic je poročal, da je napadalčeva želja, da se preseli v Manchester, kjer igra tudi najboljši strelec premier lige Erling Haaland, ki Semenya navdušuje. »Haaland je številka ena. Ko ga vidiš na televiziji, kako zabija vse te gole, si misliš, da v živo zagotovo ni takšen ... Ta človek je visok, moj bog. Visok, močan, hiter, zna zaključiti. Ima vse, kar potrebuješ kot napadalec,« je o Norvežanu za Earn your stripes oktobra povedal 25-letnik.

Ganski krilni napadalec blesti v dresu Bournemoutha, za katerega je v letošnji sezoni dosegel osem zadetkov in prispeval tri podaje. Na angleško južno obalo se je iz Bristola preselil leta 2023. Kot je še povedal v intervjuju, bi rad postal tak napadalec kot Haaland. »Povem vam, kakšna je njegova "avra". To se vidi, ko je na igrišču. Če ga ne paziš, je konec, saj bo dosegel gol. Vsi ga skušajo paziti, a tudi ko ga paziš, še vedno doseže zadetek. Spomnim se, kako sem ga gledal. Mislil sem si, da je to napadalec, kakršen si želim biti. Želim imeti to prezenco, ko me vsi pazijo,« je pojasnil Ganec.

Semenyo ima v pogodbi odkupno klavzulo v višini skoraj 75 milijonov evrov, ki se izteče 10. januarja.