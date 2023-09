Gündogan kapetan na poti k domačem spektaklu

Nemška nogometna reprezentanca, ki v zadnjem času še zdaleč ne potrjuje svojega slovesa in se je lani v Katarju od mundiala že drugič zapored poslovila v uvodnem krogu tekmovanja, je seveda močno motivirana med odštevanjem do naslednjega eura, ki bo od 14. junija do 14. julija prihodnje leto prav v Nemčiji.

Ker bo tako prvič po letu 1988 gostila ta spektakel najboljših nogometnih reprezentanc stare celine, nima skrbi glede uvrstitve na tekmovanje in v teh dneh več pozornosti namenja uigravanju na tekmah pripravljalnega značaja. Tako sta pred njo zdaj preizkušnji z Japonsko (Wolfsburg) in Francijo (Dortmund), pred katerima je selektor Hansi Flick poskrbel za novost, odmevno zlasti v nemškem prostoru.

»Imamo novega kapetana. Poslej bo to Ilkay Gündogan,« je poudaril omenjeni strokovnjak, ki se je uveljavil kot nekdanji sodelavec v štabu Jogija Löwa, nato pa na vroči klopi Bayerna, s katerim je osvojil tudi ligo prvakov. Na odmeven reprezentančni dosežek pa kot selektor še čaka.

Nazadnje je vloga s kapetanskim trakom pripadala vratarju Manuelu Neuerju, vendar je zaradi poškodbe že več kot pol leta odsoten z igrišč, nadomeščala sta ga Bayernov klubski soigralec Joshua Kimmich in omenjeni Barcelonin as Gündogan. »Sedanja odločitev bo botrovala novi energiji, ki jo potrebujemo,« je poudaril Flick.