Gvardiol jo je zagodel Guardioli, Inter z golom Lukakuja strl Porto

Nogometaši Leipziga so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti Manchester Cityju igrali 1:1. Milanski Inter pa je proti Portu slavil z 1:0. Slovenca Kevin Kampl in Samir Handanović nista igrala za Nemce oziroma Italijane. Angleži so v Leipzigu takoj od začetka vzeli žogo v svoje noge in jo imeli v prve pol ure skoraj 80 odstotkov časa. V tem času so tudi povedli, in sicer je v 27. minuti napako pri Leipzigovi gradnji napada unovčil Riyad Mahrez, ki je prišel do žoge ter nato zadel s 14 metrov.

Pred tem je enkrat poskusil Ruben Dias, v 30. tudi Rodri, oba z glavo, nenatančen pa je bil v 36. minuti še Jack Grealish z roba kazenskega prostora. Domači so prvi nevarnejši strel sprožili ob koncu polčasa, toda Timo Werner ni resno ogrozil Edersona. V uvodu drugega polčasa je najprej spet zagrozil Mahrez, vendar so domači blokirali udarec, nato pa je odločneje zaigrala tudi domača zasedba, predvsem rezervist Benjamin Henrichs je kmalu po vstopu zapravil dve lepi priložnosti.

Leipzig je bil v teh trenutkih boljši, je pa v 68. minuti prvič streljal Erling Haaland, a je zgrešil domača vrata. V 70. minuti pa so Nemci izenačili, pred tem je Ederson zbral še eno obrambo, nato pa je po kotu z glavo zadel Joško Gvardiol. zadnjo lepšo priložnost na tekmi je imel dokaj anemičen City, v 73. minuti je strel Ilkaya Gündogana ubranil Janis Blaswich.

Lukaku odločil v Milanu

V Milanu pa so domači v prvem polčasu večinoma prevladovali, vendar posebej nevarni niso bili, izjema je bil poskus Hakana Calhanogluja v 18. minuti. Porto je prek Marka Grujića v 37. minuti zapravil najlepšo priložnost dotlej, ko je Andre Onana obranil nevaren poskus. Inter pa je bil blizu zadetku ob koncu prvega dela igre, ko je iz bližine do strela z glavo prišel Alessandro Bastoni, izvrstno pa je reagiral Portov vratar Diogo Costa.

V drugem polčasu je najprej Nicolo Barella sprožil malo mimo gola, potem pa je Porto tudi izpeljal nekaj nevarnih akcij, večkrat je moral posredovati tudi Onana. Je pa Porto v 78. minuti ostal brez izključenega Otavia, osem minut pozneje pa je Inter to unovčil. Romelu Lukaku je najprej s strelom z glavo zadel vratnico, potem pa odbito žogo poslal v mrežo.

V torek je branilec naslova, madridski Real, v gosteh premagal Liverpool s 5:2, v gosteh pa je bil uspešen tudi Napoli, ki je v Frankfurtu slavil proti Eintrachtu z 2:0. Prejšnji teden so nogometaši Borussie Dortmund z 1:0 premagali Chelsea, Benfica v gosteh Club Brugge z 2:0, Paris Saint-Germain je izgubil proti Bayernu iz Münchna z 0:1, Milan pa je z 1:0 premagal Tottenham.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.