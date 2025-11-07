Haaland, Kane, Mbappe? Ne, kralj strelcev prihaja iz Turčije

Po štirih odigranih kolih nogometne lige prvakov na vrhu lestvice strelcev presenetljivo ni nobenega izmed največjih zvezdnikov, kot so Erling Haaland, Harry Kane ali Kylian Mbappé. Trojica je za svoje klube – Manchester City, Bayern in Real Madrid – dosegla po pet golov, vendar jih je en igralec prehitel.

To je napadalec Galatasaraya, Nigerijec Victor Osimhen, ki je v Amsterdamu proti Ajaxu dosegel hattrick. Že prej je v tretjem kolu zadel dvakrat proti klubu Bodo/Glimt in enkrat v drugem krogu proti Liverpoolu, s čimer je zdaj na vrhu lestvice s šestimi goli.

Osimhen blesti v majici Galatasaraya. FOTO: John Thys/AFP

Po tekmi je Osimhen povedal: »Seveda mi je v čast, da sem na vrhu te lestvice. Čutim, da imam dovolj kakovosti, da sezono končam kot najboljši strelec lige prvakov, vendar je to zasluga tudi fantastičnih soigralcev, ki jih imam tu v Galatasarayu. Najpomembneje je, da nadaljujemo z dobrimi igrami in zmagami. Že prej sem rekel, da bo ta evropska sezona odlična za nas in za naše navijače.«