Haaland nadaljuje strelski pohod, polfinalni spektakel na San Siru

Po pričakovanjih sta se razpletli zadnji četrtfinalni tekmi Uefine lige prvakov. Napredovala sta Manchester City in Inter. Angleški prvaki so pri Bayernu po 1:1 več kot ubranili prednost treh golov s prve tekme, bilo je 1:1 in skupaj 4:1. Inter je po 2:0 v Lizboni doma z Benfico remiziral s 3:3 (skupaj 5:3).

Zasedba Pepa Guardiole iz Manchestra se bo za finale v Istanbulu soočila z branilcem naslova Real Madridom, drugi majski par bo mestni derbi med Interjem in Milanom. V Münchnu so igralci trenerja Thomasa Tuchla verjeli v čudežni preobrat po 0:3, toda niso bili niti blizu.

Erling Haaland, najboljši evropski strelec v tej sezoni, je imel že v 38. minuti priložnost zapečatiti usodo nemških prvakov, vendar je zapravil 11-metrovko. Streljal je po sredini, a žoga je šla čez prečko. Norveški superzvezdnik se je odkupil v nadaljevanju, ko je zabil že 12. gol v elitnem tekmovanju in v 57. minuti zabil žebelj v bavarsko krsto. To je bil 48. gol za vikinškega osvajalca na 40 tekmah!

Bayern je do častnega gola prišel po 11-metrovki v 83. minuti, ko je mrežo zatresel Joshua Kimmich. Vročekrvni domači trener Tuchel je kmalu zatem moral zaradi rdečega kartona na tribuno.

Inter iz Milana, pri katerem je Samir Handanović sedel na klopi za rezerve, se je doma srečal z Benfico, ki jo je na prvi tekmi v Lizboni premagal z 2:0. Milanska zasedba je na veselje svojih navijačev hitro unovčila začetno premoč na povratni tekmi. V 14. minuti je namreč z dobrih desetih metrov malce z desne strani zadel Nicolo Barella, ki je žogo poslal v nasprotni zgornji kot Benficinih vrat, je poročala STA.

Andre Onana v Interjevih vratih je moral prvič posredovati v 31. minuti po prostem strelu Alejandra Grimalda, v 38. minuti pa je lizbonska ekipa izenačila, ko je z glavo zadel Fredrik Aursnes. V uvodu drugega polčasa, ko je bila Benfica konkretnejša, je bil Aursnes spet v središču dogajanja, ko je zahteval enajstmetrovko zaradi domnevnega prekrška, vendar je ni dobil, v 66. minuti pa je Inter po lepi akciji spet povedel, iz bližine je zadel Lautaro Martinez. Pot Interja v polfinale je v 78. minuti z natančnim strelom potrdil Joaquin Correa.

Do konca obračuna velja omeniti še vratnico Davida Neresa v 84. minuti ter nova zadetka Benfice. V 86. minuti je enega dosegel Antonio Silva, v 95. pa drugega Petar Musa, kar pa ni bilo dovolj za sicer borbene Portugalce.