Haaland o Manciniju: Ko me je začel grabiti za zadnjico, mi ni bilo več vseeno

Norveška nogometna reprezentanca se je po 27 letih uvrstila na mundial, ki bo prihodnje leto potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Norvežani so imeli pred gostovanjem v Italiji odlično izhodišče, po visoki zmagi proti azzurom s 4:1 pa so si tudi uradno zagotovili karto za svetovno prvenstvo. Po zaostanku z 0:1 so Skandinavci v nadaljevanju zabili poker golov.

Obračun Italije in Norveške v skupini I je odločal o prvem mestu, najmanj drugo sta si obe ekipi zagotovili že prej. V precej boljšem položaju so bili Norvežani s tremi točkami prednosti in zmago na prvi medsebojni tekmi.

Norveška se je na krilih Haalanda po 26 letih uvrstila na SP. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Italijane je v vodstvo popeljal Francesco Esposito v 11. minuti, izenačil je Antonio Musa v 63. minuti, nato pa je svoje opravil Erling Haaland ter poskrbel za preobrat z goloma v 78. in 80. minuti. Zadnji, četrti zadetek, je v podaljšku dosegel Jorgen Larsen. Norveška je tako kot Anglija kvalifikacije končala z vsemi možnimi točkami.

Da se igralci v upanju, da bi vrgli nasprotnike s tira, poslužujejo vseh možnih taktik, ni nič novega. Tudi na tekmi med Italijo in Norveško ni bilo nič drugače. Haaland je po zmagi razkril, kaj se je med igro odvijalo med njim in italijanskim branilcem Gianluco Mancinijem. Ta je Haalanda najprej potegnil za čop, nato so se provokacije stopnjevale.

»Pri rezultatu 1:1 me je začel nepravilno ovirati in se me je dotikal. Ko me je začel grabiti za zadnjico, mi ni bilo več vseeno,« je komentiral Haaland. »Pomislil sem, kaj za vraga dela. Toda to me je samo dodatno motiviralo, rekel sem mu “Hvala za motivacijo” in kmalu zatem sem zabil dva gola. Lahko se mu samo zahvalim,« je zaključil napadalec Manchester Cityja.