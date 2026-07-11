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Nogomet

Haaland je zaslovel po celem svetu, v Peruju po njem imenujejo novorojenčke

Norveški zvezdnik je bil že prej zelo znan, na letošnjem mundialu pa je zaslovel po vsem svetu. »Tudi Haaland je Perujec,« pravijo.
V Peruju so nori na norveškega zvezdnika. FOTO: Angela Ponce/Reuters
Galerija
V Peruju so nori na norveškega zvezdnika. FOTO: Angela Ponce/Reuters
M. Ru., STA
11. 7. 2026 | 15:23
1:54
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Strast do nogometa ne pozna meja. To potrjuje tudi podatek, da je perujski državni register prebivalstva sporočil, da je v tej južnoameriški državi kar 563 ljudi poimenovanih po napadalcu Manchester Cityja Norvežanu Erlingu Haalandu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Kdo bo uspešnejši – Harry Kane ali Erling Haaland?

Norveška bo v soboto v Miamiju proti Angliji prvič v zgodovini zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Haaland je na turnirju dosegel že sedem zadetkov, nova odlična predstava pa bi lahko imela posledice tudi izven igrišča, zanesljivo vsaj v Peruju.

Perujski nacionalni register Reniec je na družbenih omrežjih objavil, da se 468 državljanov piše oziroma imenuje Haaland. Ime Erling Haaland nosi 91 oseb, medtem ko si četverica deli njegovo polno ime Erling Braut Haaland. »Tudi Haaland je Perujec,« so zapisali pri Renicu in objavi dodali z umetno inteligenco ustvarjeno podobo Haalanda s tradicionalnim perujskim klobukom in plišasto lamo.

Peru se ni uvrstil na letošnje SP v Mehiki, Kanadi in ZDA. Tudi nogometno SP in četrtfinale Norveške ni glavni razlog, da so številni otroci dobili ime po Haalandu. Večina staršev je imela najverjetneje ob izbiri imena v mislih njegove predstave v dresu Manchester Cityja.

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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