Haaland pokopal brazilske upe, Neymar v solzah

Med najboljših osem reprezentanc so se na svetovnem prvenstvu v nogometu onstran Atlantika prebili tudi Norvežani. »Vikingi« so v razburljivi tekmi osmine finala mundiala na štadionu MetLife v New Jerseyju z 2:1 (0:0) izločili Brazilce.

Južnoameričani so si ustvarili več nevarnejših priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. V 14. minuti so si priigrali tudi enajstmetrovko, ki pa jo je Bruno Guimaraes zastreljal oziroma mu jo je vratar Ørjan Nyland ubranil. Norveški čuvaj mreže, ki je sicer brez kluba, je sicer nekajkrat odlično posredoval in je imel ogromno zaslug za napredovanje severnjakov – ob prvem strelcu Erlingu Haalandu.

Neymar je dosegel častni gol za Brazilijo. FOTO: Buda Mendes/AFP

Zvezdnik Manchester Cityja je namreč z dvema goloma v drugem polčasu (v 79. in 90. minuti) pokopal brazilske upe o uspehu. V deseti minuti sodnikovega dodatka je sicer z bele točke častni gol za reprezentanco iz Južne Amerike dosegel Neymar, ki je v igro vstopil v 67. minuti, vendar ni mogel preprečiti bolečega poraza. Ko je sodnik odpiskal konec tekme, Neymar ni mogel skriti solz – tako zelo razočaran je bil zaradi slovesa od svetovnega prvenstva.