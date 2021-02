Haaland preprečil poraz Borussie, tudi Bayer izgubil točki

Stefan Posch je po izenačujočem golu takole napadel Erlinga Haalanda in mu očital, da bi moral žogo poslati z igrišča. FOTO: Martin Meissner/Reuters

V 21. kolu nemškega prvenstva sta si Borussia Dortmund in Bayer Leverkusen privoščila nova spodrsljaja, saj sta osvojla le po točko in vse bolj izgubljata stik z najboljšimi.Nad točko so lahko zelo razočarani v Dortmundu, saj so jo osvojili na domačem stadionu proti Hoffenheimu (2:2). Črno-rumeni so na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah zmagali le enkrat in so tri točke oddaljeni od mest, ki vodijo v ligo prvakov.Gostitelji so dobro krenili v tekmo in povedli v 24. minuti z golom. A Hoffeinheim je pripravil preobrat, sedem minut kasneje je izenačil, v 51. minuti pa je za vodstvo poskrbelDomače je pred porazom v 81. minuti rešil njihov prvi strelec, ki se je sam znašel pred vratarjem in ga suvereno premagal.Po golu so gostje glasno protestirali, saj je bil gol dosežen, ko je na tleh ležal njihov vezist Munas Dabbur. A ko se je zgodil prekršek, so imeli sami posest nad žogo in je niso poslali z igrišča, v nadaljevanju akcije pa so si žogo priborili domači, krenili v napad in izenačili.Po tekmi je eden izmed dveh strelcev Hoffenheima, Ihlas Bebou, priznal, da ekipa ni zadovoljna z rezultatom: »Dortmund sodi med najboljše ekipe v ligi, vendar pa se danes počutimo, kot da smo izgubili dve točki. V prvem polčasu smo imeli še dve veliki priložnosti za zadetek in tudi v zaključku še eno za 3:2, zato smo precej nesrečni.«Tudi branilec Borussieje menil, da bi se tekma lahko končala z zmago gostov: »V prvem polčasu smo imeli priložnost za povišanje prednosti na 2:0, a smo 20 sekund kasneje prejeli izenačujoči gol. Tekma je bila nato zelo divja in bliže smo bili zaostanku z 2:3 kot vodstvu s 3:2. Se še vedno izboljšujemo in želimo biti še bolj agresivni, vendar se te stvari ne zgodijo čez noč.«Tudi četrtouvrščeni Bayer Leverkusen se je na tekmi z Mainzem moral zadovoljiti zgolj s točko (2:2). Lekarnarjem je dobro kazalo, saj so z goloma(14. minuta) in(84.) vse do vključno 88. minute vodili z 2:0.Sledila je vrnitev gostov,je zadel v 89.,pa v 92. minuti in Mainz je iz Leverkusna odnesel točko.