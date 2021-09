Haaland razočaral Gibraltarce: Samo nasmehnil se je, se obrnil in odšel

Dresi norveškega napadalca dortmundske Borussie Erlinga Haalanda bodo v prihodnjih letih najverjetneje preplavili zemeljsko oblo, zato je bilo gledalcem nedavne kvalifikacijske tekme za nastop na SP 2022 med Norveško in Gibraltarjem kar malce čudno, da po tekmi nihče iz gibraltarske reprezentance ni pristopil do enega najbolj vročih napadalcev zadnjih let.



Dosegel je hat-trick za zmago s 5:1, a je zelenico v Oslu zapustil brez cukanja za rokav. Razlog tiči v prvem medsebojnem obračunu, ki se je v Gibraltarju marca končal z norveško zmago 3:0. Haaland, ki takrat ni zadel, je gostitelje razočaral s svojim obnašanjem.

Zavrnil njihovega kapetana

»Kapetan Roy Chipolina mu je po tem, ko sta končala z intervjuji, dejal: 'Moj sin je tvoj velik oboževalec, bi si lahko izmenjala dresa?' Haaland se je le nasmehnil, se obrnil in odšel!« je The Sun citiral napadalca Gibraltarja Reecea Stychea. »Imel je priložnost, da polepša dan, mesec in leto enemu otroku, a je to zavrnil. Lahko kupiš veliko stvari, a ne moreš kupiti gosposkosti. Morda so mu medijska pretiravanja stopila v glavo. Zato si tokrat nihče ni želel njegovega dresa,« je povedal Styche.



Junija je z rojaki obiskal Koper, kjer je bila s 6:0 na prijateljski tekmi boljša slovenska reprezentanca. Gibraltar je v skupini G na zadnjem mestu brez točke po šestih tekmah z razliko v zadetkih -22. Norvežani s 13 točkami le zaradi slabše razlike v golih zaostajajo za Nizozemsko (13), sledijo Turki (11), Črnogorci (8) in Latvijci (5). Haaland je s petimi goli na šestih tekmah trenutno na tretjem mestu na lestvici strelcev v kvalifikacijah za SP 2022, vodita Srb Aleksandar Mitrović in Nizozemec Memphis Depay s sedmimi zadetki.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: