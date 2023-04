Haaland se ne ustavlja; Terzić: Kar gradimo vse leto, porušimo v minuti

V nadaljevanju preberite:

V Italiji in Franciji sta si Napoli in PSG praktično že zagotovila naslova prvaka, blizu temu je v Španiji tudi Barcelona. Zato pa se obeta infarktna končnica v bundesligi in premier league. Bayern in Borussia Dortmund sta konec tedna kar tekmovala v tem, kdo bo oddal več točk. Na koncu je bil izid izenačen in razlika ostaja dve točki. V Angliji se nadaljuje mrtvi tek med Arsenalom in Manchester Cityjem, ki po novem spodrsljaju Arsenala zaostaja le še štiri točke in ima vse v svojih nogah. Predvsem v zlati levici Erlinga Haalanda.