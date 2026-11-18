Norveška je v Københavnu po zaostanku z 0:2 premagala Dansko s 3:2 in si zagotovila zadnje mesto v četrtfinalu lige narodov. Odločilni gol je v šesti minuti sodnikovega dodatka z enajstmetrovke dosegel Erling Haaland. Njegov drugi zadetek večera je spremenil tudi seznam možnih tekmecev Slovenije v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v ligo A. Na njem je namesto Norveške zdaj Danska.

Dancem bi za napredovanje zadoščal remi, po zadetkih Rasmusa Højlunda in Pierra-Emila Højbjerga pa so že po 14 minutah vodili z 2:0. Haaland je še pred odmorom znižal zaostanek, Martin Ødegaard pa je v 83. minuti izenačil. Ko je v sodnikovem dodatku Joachim Andersen v kazenskem prostoru igral z roko, je Haaland z bele točke dokončal preobrat. Obe reprezentanci sta skupinski del končali z devetimi točkami, Norvežani pa so bili boljši na obeh medsebojnih tekmah.

Slovenija je po zmagi s 3:0 nad Severno Makedonijo v Skopju zasedla drugo mesto v skupini B1 za Švico. V petek ob 12. uri bo izvedela, s kom se bo marca prihodnje leto na dveh tekmah pomerila za napredovanje med elito. Poleg Danske ji žreb lahko nameni še Hrvaško, Srbijo ali Wales. Danci bodo igrali za obstanek v ligi A, Norvežani pa bodo v istem žrebu dobili četrtfinalnega tekmeca.