Haaland, Yamal in Šeško začenjajo v isti ligi

Naročite se
Drevi ob 19.45 po lokalnem času bodo v Atenah odprli 35. sezono Uefine lige prvakov, skupaj že 72. sezono najmočnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu. Ob isti uri – 18.45 po našem času – bo kandidiral za nastop v Belgiji tudi slovenski reprezentant Tian Koren, pod drobnogledom globalne navijaške armade pa bo drevišnji derbi med Realom in Interjem (21. uri).
Z naskokom najdražji asi so Erling Haaland (ManCity, 220 milijonov evrov), Lamine Yamal (Barcelona, 220) in Kylian Mbappe (Real, 200), toda slovenski navijači bodo imeli v ognju tudi šest svojih »želez«. To so Jan Oblak (Atletico Madrid), ki bo jutri obiskal Liverpool, Benjamin Šeško (Manchester United), ki bo v četrtek gostil Sabah, Danijel Šturm (Slavija Praga), Tian Koren (Club Brugge) ter Kenan Bajrić in Andraž Šporar (Slovan Bratislava).
Gotovo bo kdo od njih v igri za finale tudi 27. januarja, ko bo zadnje kolo rednega dela lige prvakov. Sanjsko tekmovanje, ki v celotni sezoni na različne načine pritegne približno 3,5 milijarde ljudi, bo doživelo vrhunec 5. junija 2027 prav na stadionu Atletica v Madridu.
Komentarji