Haaland, Yamal in Šeško začenjajo v isti ligi

Drevi ob 19.45 po lokalnem času bodo v Atenah odprli 35. sezono Uefine lige prvakov, skupaj že 72. sezono najmočnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu. Ob isti uri – 18.45 po našem času – bo kandidiral za nastop v Belgiji tudi slovenski reprezentant Tian Koren, pod drobnogledom globalne navijaške armade pa bo drevišnji derbi med Realom in Interjem (21. uri).

liga prvakov

Liga prvakov je resnično odprta za vse evropske klube, ki premorejo kakovost in poznajo svojo pot do sanj. To dokazuje pogled v igralski kader vseh 36 klubov – na vrhu kotira madridski Real, ki ima na voljo 1,5 milijarde evrov vreden kolektiv, na dnu azerbajdžanski klub Sabah, katerega igralci skupaj veljajo na trgu en odstotek te vsote (15 milijonov evrov).

Z naskokom najdražji asi so Erling Haaland (ManCity, 220 milijonov evrov), Lamine Yamal (Barcelona, 220) in Kylian Mbappe (Real, 200), toda slovenski navijači bodo imeli v ognju tudi šest svojih »želez«. To so Jan Oblak (Atletico Madrid), ki bo jutri obiskal Liverpool, Benjamin Šeško (Manchester United), ki bo v četrtek gostil Sabah, Danijel Šturm (Slavija Praga), Tian Koren (Club Brugge) ter Kenan Bajrić in Andraž Šporar (Slovan Bratislava).

Gotovo bo kdo od njih v igri za finale tudi 27. januarja, ko bo zadnje kolo rednega dela lige prvakov. Sanjsko tekmovanje, ki v celotni sezoni na različne načine pritegne približno 3,5 milijarde ljudi, bo doživelo vrhunec 5. junija 2027 prav na stadionu Atletica v Madridu.