Haalandov oče metal hrano v navijače

Najbolj zaslužen za meteorski vzpon Erlinga Haalanda je njegov oče Alf-Inge Haaland (50), nekdanji član Nottingham Foresta, Leedsa in Manchester Cityja. Tekme svojega zvezdniškega sina doživlja čustveno, kar se je pokazalo tudi na torkovi Manchester Cityja pri Real Madridu v polfinalu lige prvakov (1:1).

Varnostniki so ga namreč odstranili iz prostorov VIP štadiona Santiago Bernabeu, ker se je sprl z nekaterimi navijači. Ti so ga zmerjali, ko jim je pomahal, potem pa jim je namenil nekaj sočnih in proti njim zalučal hrano. Ko je moral še pred koncem tekme iz lože, pa so mu vzklikali »adios«.

Erling Haaland ni imel svojega dne in je imel eno redkih tekem, na katerih se ni vpisal med strelce. V tej sezoni je na 47 tekmah dosegel 51 golov. Povratno srečanje z evropskimi prvaki bo čez teden dni.

Alfie Haaland redno spremlja tekme svojega sina. FOTO: Lee Smith/Reuters

Alfie Haaland sicer kot igralec ni imel težav z disciplino, na 181 tekmah v premier league je le enkrat prejel rdeči karton, še to po drugem rumenem.

Erlinga Haalanda povezujejo z odhodom v Real Madrid, vendar ta incident gotovo ne bo pripomogel k sanjskemu prestopu.