  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Haalandovih prvih 50, zdaj v lov za Ronaldom in Messijem

    Norveški nogometni as Erling Haalland je proti Napoliju dosegel svoj 50. gol v ligi prvakov, za kar je potreboval le 49 tekem. Tako hitro ni zabijal še nihče.
    Izjemni Erling Haaland je jubilejni 50. gol v ligi prvakov zabil za vodstvo. Napolijev vratar Vanja Milinković-Savić je bil nemočen. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
    Galerija
    Izjemni Erling Haaland je jubilejni 50. gol v ligi prvakov zabil za vodstvo. Napolijev vratar Vanja Milinković-Savić je bil nemočen. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
    G. N., STA
    19. 9. 2025 | 07:57
    19. 9. 2025 | 09:10
    A+A-

    Norveški nogometni reprezentant Erling Haaland je v ligi prvakov dosegel nov mejnik. Na 49 tekmah je dosegel 50 golov. Zvezdniški napadalec Manchester Cityja je dosegel prvi gol v 56. minuti tekme proti Napoliju (2:0), in dosegel mejo 50 golov hitreje kot kateri koli drug zvezdnik v zgodovini tekmovanja pred njim.

    Do sedaj je bil najhitrejši Nizozemec Ruud van Nistelrooy s 50 goli na 62 tekmah.

    Komaj 25-letni Haaland je v dosedanji karieri v ligi prvakov dosegel 27 golov za Manchester City, 15 za Borussio Dortmund in osem za RB Salzburg.

    Norvežan je na začetku nove sezone v izjemni formi. Na sedmih tekmah za Manchester City in norveško reprezentanco je doslej dosegel 12 golov. Pet ob zmagi z 11:1 proti Moldaviji, dva pa ob zmagi s 3:0 proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu, ko je povsem zasenčil slovenskega napadalca na drugi strani, Benjamina Šeška.

    S svojimi 50 goli v ligi prvakov ima Haaland zdaj več golov kot legendarni Zlatan Ibrahimović, Alfredo Di Stefano, Mohamed Salah ali Didier Drogba in je v »top 10«.

    Vendar je pred njim še dolga pot; Cristiano Ronaldo je za Real Madrid, Manchester United in Juventus dosegel skupno 140 golov. Lionel Messi je na drugem mestu s 129 goli za Barcelono in PSG.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Šeško na derbiju ostal v globoki Haalandovi senci

    Nogometaši Manchester Cityja so bili prepričljivo boljši od igralcev Manchester Uniteda.
    14. 9. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    ZDA

    Juventus in Manchester City ne želita madridskega Reala

    H koncu gre tudi boj za čim boljše izhodišče v končnici svetovnega klubskega prvenstva v ZDA.
    Delo 26. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Na 13. mestu

    Slovenski vratar v družbi najbolje plačanih nogometašev v Evropi

    Najvišjo neto plačo med nogometaši v »top 5« ligah ima Haaland; Jan Oblak je na 13. mestu, izenačen z zvezdniki madridskega Reala in drugi na listi vratarjev.
    Žan Urbanija 22. 4. 2025 | 13:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Haaland ruši rekorde, City kleca

    Sobotne tekme 29. kola angleške nogometne lige potrdile trenutno stanje.
    15. 3. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Erling HaalandManchester CityCristiano RonaldoLionel MessiBorussia Dortmundliga prvakov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zle slutnje so se uresničile: huda poškodba Eve Pinkelnig (VIDEO)

    Za vrhunsko avstrijsko smučarsko skakalko se je olimpijska sezona končala, še predno se je dobro začela.
    Miha Šimnovec 19. 9. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Na trgovino obesil napis: Judom vstop prepovedan

    Pravi, da Judom, ki se od vojne distancirajo, vstopa ne bi prepovedal. Dodal je še, da ni pričakoval tolikšne pozornosti.
    19. 9. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmla

    Trump bi zaradi negativnega poročanja kaznoval medijske hiše

    »Delajo mi samo slabo publiciteto. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je dejal novinarjem, ko se je vračal iz obiska v Veliki Britaniji.
    19. 9. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Trg umetnin

    Nova zbirateljska generacija

    Za drastičnim upadom obsega prodaje na trgu umetnin bi lahko bile tudi drugačne preference milenijcev in generacije Z.
    Peter Rak 19. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norvežanov mejnik

    Haalandovih prvih 50, zdaj v lov za Ronaldom in Messijem

    Norveški nogometni as Erling Haalland je proti Napoliju dosegel svoj 50. gol v ligi prvakov, za kar je potreboval le 49 tekem. Tako hitro ni zabijal še nihče.
    19. 9. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmla

    Trump bi zaradi negativnega poročanja kaznoval medijske hiše

    »Delajo mi samo slabo publiciteto. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je dejal novinarjem, ko se je vračal iz obiska v Veliki Britaniji.
    19. 9. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Trg umetnin

    Nova zbirateljska generacija

    Za drastičnim upadom obsega prodaje na trgu umetnin bi lahko bile tudi drugačne preference milenijcev in generacije Z.
    Peter Rak 19. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norvežanov mejnik

    Haalandovih prvih 50, zdaj v lov za Ronaldom in Messijem

    Norveški nogometni as Erling Haalland je proti Napoliju dosegel svoj 50. gol v ligi prvakov, za kar je potreboval le 49 tekem. Tako hitro ni zabijal še nihče.
    19. 9. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo