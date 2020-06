FOTO:Hadžić je bil za predsednika neizkušen, njegov naslednik pa bo vajenec

Ljubljana

Stefan Savić je imel prvo Olimpijino priložnost, ko bi lahko še ustavil nalet tekmeecev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Nikica Milenković (levo) je tudi zaključil svoje poglavje v Olimpijinem strokovnem štabu, Dejan Grabić se prebija v slovenski trenerski vrh. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- V ožjem izboru sta bila dva, Srbin Hrvat, odpadel je prvi, tretjega ni bilo in odločitev o naslednikuje bržčas padla. Predsednik NK Olimpijabi naj izbral mladega Skenderja, ki je v članski konkurenci kot samostojni trener v članski konkurenci za kratek čas deloval le pri hrvaškem Osijeku.Koliko je o izboru vplival polom v derbiju, v katerem je bila neverjetno razigrana mlada šišenska zasedba pod taktirko, je težko soditi, toda 36-letni hrvaški strokovnjak, že enajsti trener Olimpije pod Mandarićevim vodstvom, naj bi prednost pred šest let starejšim srbskim kandidatom dobil tudi zaradi nižjih denarnih zahtev.V mestnem derbiju je Olimpija iskala pot do nove oddaljitve od Celja, ki je v Murski Soboti plačalo davek za zmago v Stožicah, prejela pa zaušnico, po kateri si je Mandarić med navijači Olimpije dokončno prislužil »izključitev«. Hadžićeva odstavitev se je na prvi tekmi brez njega spremenila namreč v kalvarijo, ki je tudi praktično pomenila postopno poslavljanje glavnega plačnika od zeleno-belih.Na igrišču se je zdelo, da je Bravo s svojimi napadalci(oba sta zabila po dva gola) inkandidat za prvaka, Olimpija pa je bila razbita in povsem razglašena. Grabić je – Mandariću je sporočil, da je edini, ki Olimpijo lahko vrne v šampionski ritem le odstavljeni Hadžić – uporabil celjsko taktiko visokega pokrivanja tekmecev, vršilec dolžnosti trenerja Olimpijepa ni dovolj odločno opozoril na posledice neodgovornega pristopa, ki je nato privedel do drugega najvišjega domačega poraza v zgodovini samostojne slovenske lige. Najvišjega je Olimpiji prizadejalo Celje (0:6) leta 2005, ko je bila že na poti v najnižjo ligo.Olimpija bo tudi v 29. kolo šla k nekdanjemu igralcu prvega šampionskega rodu, ki je v Velenju na domžalski klopi štartal z zmago, kot vodilno moštvo 1. SNL. Nova realnost na trenerskem stolčku pa je Slavonec Skender, ki je le potrdil vrnitev v selektorsko vlogo športnega direktorja. Večkratni Mandarićev svetovalec, sodelavec in uslužbenec je dobil zeleno luč za oblikovanje moštva po svoji meri. Mandarićevih besed o trenerju z izkušnjami, ki bo znal povesti moštvo v kvalifikacijske bitke za ligo prvakov, nihče več ni jemal resno.Skenderjev strokovno nogometni življenjepis nakazuje, da bo Olimpija krepko pocenila svoj ustroj in odločneje pomladila moštvo ter strategijo zasukala k uveljavljanju svojih obetavnih nogometašev, ki po Mandarićevem prepričanju tudi pri Hadžiću niso dobili dovolj priložnosti. Toda najprej mora Skender izpeljati šampionsko sezono.Postavlja se vprašanje na kakšen način in s kom. Skenderjevo taktično izhodišče je povsem v nasprotju z zdajšnjo Hadžićevo. Njegova temeljna postavitev je 3-5-2, ki pa je pri sila nezanesljivi Olimpijini branilski liniji in nepredvidljivima bočnima branilcema lahko strokovni harakiri. A pozor; Olimpijo je do šampionske zvezdice leta 2016popeljal prav s 3-5-2.Skender je pri Osijeku na članski ravni zdržal pol leta, od lanskega marca do septembra, večji del pa je deloval kot trener drugih moštev. Med drugim je bil tudi trener drugega moštva pri Rijeki.