Hadžić: Ključno je, da smo ohranili štiri točke prednosti pred Mariborom

Maribor in Olimpija sta pritegnila v Ljudski vrt približno 10.000 navijačev. FOTO: Leon Grün

Razplet slovenskegaje očitno osrečil oba tabora. Trener vijoličastihin njegov ljubljanski kolegasta namreč po tekmi izpostavila pomembnost, da njuni ekipi nista izgubili v prvem dejanju drugega dela državnega prvenstva.»Če obžalujem zapravljeno prednost? Sploh ne, saj smo vendarle igrali derbi in smo že prej vedeli, da Maribor zna igrati tudi ofenzivno, če to hoče. Neodločen rezultat je verjetno kar realen, saj smo bili mi boljši v prvem polčasu, Maribor pa v drugem. Pod črto vam lahko zatrdim, da smo zadovoljni z razpletom večera. Ohranili smo štiri točke prednosti pred Mariborom, kar je bilo za nas osnovno izhodišče že pred tekmo,« je zatrdilin nato dodal: »Gotovo bi lahko igrali še bolj kombinatorno in povezano v napadu, toda vem, da smo imeli veliko težav s poškodbami, zato me to ni preveč zmotilo, je normalno. Roman Bezjak je denimo z nami oddelal le en trening, a sem ga dal v igro le zaradi občutka. Prav tako smo improvizirali v obrambi, kjer smo imeli kaznovana dva štoperja, to ni kar tako.«Izolski trener na klopi Maribora je tekmo ocenil pričakovano, torej upoštevaje videno na igrišču. »Prepričan sem, da bi lahko zabili še kakšen gol, saj smo bili boljši na koncu in tudi v prvem delu tekme, ki smo ga odprli dobro. Žal se je vmes v našo igro prikradel nemir, posledično smo izgubili nadzor na sredini igrišča,« je ocenil Milanič in dodal: »Igrali smo kakovostno, zato sem upoštevaje vse okoliščine zadovoljen z večerom.«