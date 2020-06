Hadžić ni več trener Olimpije

Ljubljana

Milan Mandarić se je odločil za novo trenersko menjavo. FOTO: Mavric Pivk

Vbrizgati novo energijo

- Iz NK Olimpija Ljubljana so sporočili, dani več trener zmajev. Predsednik NK Olimpijain športni direktorsta na današnjem sestanku s trenerjem Hadžićem analizirala stanje v klubu po porazu proti Celju.Ocenila sta, da stanje v ekipi in prikazana igra v zadnjih dveh kolih izzivata skrb za nadaljnje uspehe Olimpije in terjata hitro ukrepanje, da bi stanje popravili. »Predsednik je ocenil, da zaključka prvenstva ne moremo prepustiti naključju, zato je svojo odoločitev sporočil Hadžiću. Vodenje prve ekipe bo predsednik tako zaupal drugemu trenerju, Hadžiću pa je ponudil, da prevzame drugo pomembno vlogo v Olimpiji,« so sporočili iz Stožic.»Safet Hadžić je opravil veliki posel za Olimpijo. Vodenje moštva je prevzel je v situaciji, ko nam je bilo najteže. Prvi del letošnjega prvenstva smo odigrali uspešno, a igra, ki smo jo pokazali na zadnjih nekaj tekemah, ni takšna, kakršno si želimo gledati. Takšna igra nam ne zagotavlja uspeha v prvenstvu in v evropskem tekmovanju. Ne želim ugibati, kaj vse je vzrok temu, a preprosto ne smemo ničesar več prepustiti naključju, zato smo se dogovorili, da skušamo članom vbrizgati novo energijo in spremeniti način vodenja moštva. Safetu sem hvaležen za vse, kar je naredil za nas, zato sem mu ponudil, da še naprej ostane pomemben člen Olimpije,« je dejal predsednik Mandarić, ki je zamenjal že veliko trenerjev.Odločitev o tem, kdo bo v bodoče vodil Olimpijo, bodo javnosti posredovali v najkrajšem času.