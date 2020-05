Začela Olimpija in Maribor: Hadžić z mešanimi občutki, Jakirović opazoval

»Manjkali so tisti, ki se niso strinjali z znižanjem plač«



Jakiroviću je karantena hitro minila

Marcos Tavares je v ozadju opazoval dobro razpoložena Roka Kronavetra in Amirja Derviševića. FOTO: NK Maribor

Ljubljana – Nogometaši Olimpije in Maribora so se po prisilnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa danes vrnili na igrišče. Ljubljančani, ki vodijo v prekinjeni 1. SNL, so pod taktirkovadili na Kodeljevem, Mariborčani pa pod vodstvom novega trenerjana svojem štadionu v Ljudskem vrtu.»Trening je bil nekaj posebnega, eden najbolj nenavadnih, kar sem jih vodil. Po njem imam mešane občutke, lahko rečem, da ni imel prav veliko skupnega z običajnim treningom, označim ga lahko za polovičnega. Tudiza to obdobje. Potrebovali bi več travnatih površin, a smo imeli le eno, na katero smo morali uvrstiti veliko skupin. Poleg tega smo se,« nad prvim skupnim treningom po daljšem premoru ni bil najbolj navdušen Hadžić, ki je imel na voljo vse nogometaše, na katere bo lahko računal tudi v nadaljevanju prvenstva.»Naši, tako da so že bili v karanteni. Manjkali so tisti, ki se niso strinjali z zmanjšanjem plač, o čemer pa ne bi govoril. To ni moje delo, informacije boste morali poiskati pri za to odgovornih. Za tiste, ki so bili tu, lahko rečem, da se enim pozna, da so odmor vzeli bolj resno, drugim pa, da so izgubili več. Tudi v glavah še niso povsem osredotočeni, zato bo,« je pojasnil Hadžić, ki verjame, da se bo prvenstvo nadaljevalo, vendar pa ga skrbi, v kakšnih razmerah.»Zagotovo nas čaka hud ritem, a ne vem, ali kdo razmišlja o tem., razmere za igranje nogometa bodo zahtevne. Zato moramo te treninge vzeti resno, narediti maksimalno, kar se da,« je poudaril ljubljanski trener, ki bo prihodnji teden starejšim nogometašem priključil tudi nekaj mladincev. »Najprej bom analiziral prva dva treninga, nato pa bom sprejel določene odločitve. Želim si preizkusiti več igralcev in nekaj novosti, ki bi nam lahko prišle prav.«Podobno so razmišljali v Mariboru, kjer pa imajo boljše vadbene razmere. Novi trener Sergej Jakirović je danes predvsem opazoval nogometaše, za naslednji teden pa bo sestavil konkreten načrt treningov za posamezne igralce.»Zadovoljen sem, pomembno je, da smo po premoru končno spet začeli trenirati. Stanje je dobro, organizacija je na visoki ravni, vidi se, da so igralci vadili med premorom. Problem je le psihološki, saj nogometaši ne vedo, kdaj se bodo nadaljevale tekme, pred časom pa niso mogli niti trenirati. V skupinah se da na treningih veliko narediti in verjamem, da bomo., ki mi je hitro minila. Prek posnetkov sem spoznaval igralce, seveda pa jih bom moral bolj spoznati tudi na igrišču,« je razložil