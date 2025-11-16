  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Halaand zmlel Italijane, Norveška na mundialu prvič po letu 1998

    Znanih je vse več reprezentanc, ki bodo naslednje leto igrale na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    Erling Braut Haaland je neustavljiv, dva gola je zabil tudi Italiji. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP
    Galerija
    Erling Braut Haaland je neustavljiv, dva gola je zabil tudi Italiji. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP
    Š. R., STA
    16. 11. 2025 | 22:58
    16. 11. 2025 | 22:59
    A+A-

    Po nedeljskih tekmah zadnjega kvalifikacijskega cikla za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki sta znana še dva evropska udeleženca mundiala. SP sta si zagotovili še Portugalska in Norveška v skupinah F in I. Angleži, ki so imeli nastop že zagotovljen, pa so dosegli še osmo zmago na prav toliko tekmah.

    image_alt
    Kako so igrali Slovenci? Nekaterim tudi štirice, padla celo enka

    Portugalci bi si lahko uvrstitev na SP zagotovili že pred tremi dnevi, a so takrat po porazu z Irsko odločitev preložili. Danes dvomov ni bilo, kljub odsotnosti prvega zvezdnika Cristiana Ronalda zaradi rdečega kartona so napolnili mrežo Armenije, po tri gole sta dosegla Joao Neves in Bruno Fernandes.

    Madžari doživeli šok v zadnjih sekundah

    Precej bolj razburljivo je bilo na drugi tekmi te skupine. Madžarska ali Irska bi si lahko z zmago zagotovili drugo mesto in dodatne kvalifikacije. Dolgo je bolje kazalo gostiteljem, saj so po golu Barnabasa Varge v 37. minuti vodili z 2:1.

    image_alt
    Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS odgovarja

    A so se Irci vrnili. Junak je postal Troy Parrot, ki je dosegel že prvi irski gol, v končnici pa nato najprej izenačil v 80. minuti, že globoko v sodnikovem dodatku pa s tretjim zadetkom dokončno poskrbel za preobrat in potopil razočarane Madžare.

    Troy Parrott (desno) je novi irski nacionalni junak. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Troy Parrott (desno) je novi irski nacionalni junak. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

    V skupini D je bilo prvo mesto že oddano Francozom, ki so danes v gosteh premagali Azerbajdžan s 3:1. Odprt pa je bil še boj za drugo mesto in dodatne kvalifikacije, z enakim točkovnim izhodiščem sta ga začeli Ukrajina in Islandija. Uspešni so bili prvi, ki so na nevtralnem terenu na Poljskem zmagali z 2:0 z zadetkoma Oleksandra Zubkova in Oleksija Gutsuljaka in se veselili drugega mesta v skupini.

    Oleksandr Zubkov je takole zabil pomemben gol. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Oleksandr Zubkov je takole zabil pomemben gol. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

    Tudi v skupini K sta si Anglija in Albanija že pred današnjima dvobojema zagotovila prvo in drugo mesto. Angleži so v medsebojnem obračunu teh ekip dosegli še osmo zmago, oba gola je dosegel Harry Kane. Anglija je kvalifikacije končala z izjemnim dosežkom – ne le, da je dosegla osem zmag na osmih tekmah, razlika v zadetkih je bila kar 22:0. Prvič v evropskih kvalifikacijah se je zgodilo, da je ekipa, ki je odigrala vsaj šest tekem, prav vse končala brez prejetega zadetka. V drugi tekmi pa je Srbija premagala Latvijo z 2:1.

    Dva gola Haalanda

    V večernem obračunu Italije in Norveške v skupini I sta ekipi odločali o prvem mestu, vsaj drugo sta si zagotovili že prej. V precej boljšem položaju so bili Norvežani s tremi točkami prednosti in zmago na prvi medsebojni tekmi. Italija bi za preobrat na lestvici potrebovala zmago z devetimi goli razlike, na koncu pa bila zelo daleč od uspeha.

    image_alt
    Kek: Nihče nas še ni tako potolkel

    Italijane je sicer v vodstvo popeljal Francesco Esposito v 11. minuti, izenačil je Antonio Musa (63.), potem pa je na sceno stopil Erling Haaland ter poskrbel za preobrat z goloma v 78. in 80. minuti. Piko na i norveškemu slavju pa je v sodnikovem dodatku postavil Jorgen Larsen. Norveška je tako kot Anglija kvalifikacije končala z vsemi možnimi točkami in se na SP uvrstila prvič po letu 1998. V drugi tekmi te skupine je Izrael premagal Moldavijo s 4:1.

    image_alt
    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Na SP 2026 bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Doslej so si mesto ob treh gostiteljicah ZDA, Mehiki in Kanadi zagotovili še Anglija, Francija, Hrvaška, Portugalska in Norveška iz Evrope, Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Katar, Savdska Arabija, Južna Koreja in Uzbekistan iz Azije, Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala, Maroko, Senegal Južna Afrika in Tunizija iz Afrike, Nova Zelandija iz Oceanije ter Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj iz Južne Amerike.

    Več iz teme

    Italija Norveškakvalifikacije za SP 2026Erling Haaland

