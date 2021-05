Handanović končno osvojil scudetto

Inter se je veselil v Crotoneju. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Antonio Conte je črno-modre popeljal do lovorike. FOTO: Giovanni Isolino/AFP

Izidi, 34. kroga:



Sobota:

Hellas Verona - Spezia 1:1 (0:0)

Crotone - Inter Milano 0:2 (0:0)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)

Milan - Benevento 2:0 (1:0)

Nedelja:

Lazio - Genoa 4:3 (2:0)

(Miha Zajc je za Genoo igral do 46. minute)

Bologna - Fiorentina 3:3 (1:1)

Napoli - Cagliari 1:1 (1:0)

Sassuolo - Atalanta 1:1 (0:1)

(Josip Iličić ni igral za Atalanto)

18.00 Udinese - Juventus

20.45 Sampdoria - Roma

Ponedeljek:

20.45 Torino - Parma

Milanski Inter si je že zagotovil naslov italijanskega prvaka. Nogometaši iz lombardijske prestolnice, kjer od leta 2012 igra nekdanji slovenski reprezentančni vratar, so v gosteh premagali Crotone z 2:0, 19. scudetto pa so si zagotovili po današnjem neodločenem izidu Atalante v Sassuolu.Inter je tako prekinil prevlado Juventusa, ki je bil verižni prvak Italije od leta 2012 (leta 2011 je bil prvak Milan), skupno pa ima slovita zasedba iz Torina rekordnih 36 naslovov italijanskega prvaka. Handanović se je Interju pridružil leta 2012 in tako pri 36 letih le dočakal scudetto. Inter je pri 19 naslovih, mestni tekmec Milan jih ima 18.Inter ima štiri kroge pred koncem italijanskega prvenstva nedosegljivih 13 točk prednosti pred Atalanto in Milanom.Atalanta je od 22. minute imela igralca manj na igrišču, potem ko je bil izključen. Kljub temu je v 32. minuti povedla po golu, izenačujoči gol pa je v začetku drugega polčasa po uspešno izvedeni enajstmetrovki dosegelGlavni sodnikje v 75. minuti pokazal rdeči kartonin pokazal na enajstmetrovko, a je domači vratarubranil strel, tako da je ostalo pri izidu 1:1. Slovenski reprezentantje bil na klopi gostujoče zasedbe, trenerpa ga ni poslal v igro.Danes je na veliko sceno stopil tudi, njegova Genoa pa je v Rimu izgubila proti Laziu s 3:4. Za domačo ekipo je dva gola dosegelpo enegain, za gostujočo pa so zadeliin. Zajc je igral v prvem polčasu, v začetku drugega ga je zamenjalNapoli je doma remiziral s Cagliarijem 1:1. Domača zasedba je povedla v 13. minuti po golu, izenačujoči zadetek je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel. Napoli ima zdaj dve točki zaostanka za Atalanto in Milanom ter točko več od Juventusa.