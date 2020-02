FOTO:Handanović želi za vsako ceno stisniti zobe, trener Conte je jasen

Zlatan Ibrahimović glavni motivator v Milanu

Zlatan Ibrahimović je motivacijsko preporodil slačilnico Milana. FOTO: Reuters

Interjev trener Antonio Conte ne želi tvegati z domnevno ne povsem pripravljenim vratarjem Samirjem Handanovićem. FOTO: Reuters



Kluba bosta zgradila skupen štadion v vrednosti 1,2 milijarde €

Interju predseduje 28-letni Steven Zhang (v sredini), eden najvplivnejših mladih podjetnikov na Kitajskem in edini azijski predstavnik v Uefini komisiji za tekmovanja. FOTO: Reuters

Danes Roma, jutri Atalanta

Privržence »calcia« čaka zahteven konec tedna, ki ga bodo že drevi odprli v Rimu, kjer bo pri Romi gostovala Bologna. Morda zveni nenavadno, toda lepotico kola bi lahko spremljali v Firencah, kjer se bosta v soboto ob 15. uri spopadli Fiorentina in Atalanta s prvim adutom Josipom Iličićem. Atalanta je v Firencah nazadnje zmagala leta 1993.

Kdor meni, da je serie A izgubila nekdanji lesk in igrajo vrhunski nogomet le na Otoku, živi v zmoti. Milanski nogometni derbi bo v nedeljo zvečer vnovič »tekma vseh tekem« pri naših zahodnih sosedih, trenutni položaj obeh klubov kar kliče k spektaklu v nogometni Scali, imenovani San Siro.Srdita rivala sta igrala prvo tekmo pred 111 leti, Derby della Madonnina, kot spopad Interja in Milana radi poimenujejo nekateri komentatorji, pa je odtlej eden najbolj zanimivih spektaklov na stari celini. Tudi tokrat bo tako, največji italijanski štadion naj bi pokal po šivih, prednjačili bodo v črno-modre barve odeti navijači, ki pričakujejo zmago in – čez tri mesece – prvi Interjev naslov prvaka po letu 2010, ko je zapustil klub sloviti trenerEden glavnih akterjev Interja je vratar, kapetan, čigar nastop visi pod velikim vprašajem. Ljubljančan si je prejšnji petek zlomil prst na enem od treningov, odtlej vadi po posebnem programu, seveda brez stika z žogo. »Sarma« želi stisniti zobe in na vsak način pomagati soigralcem, ne nazadnje si želi »scudetto« najmočneje med vsemi, saj bi bil zanj prva lovorika v karieri. Odločil se bo dan pred tekmo, torek v soboto popoldne, trenerpa je že sporočil, da ga zanima le »stoodstotno pripravljeni Handa«, saj ne želi tvegati.Nekoč slovita št. 1 pri Interju,, razume Handanovićev izziv. »Težko ocenjujem z razdalje. Jaz sem nekoč branil tudi z opornico, toda vse skupaj je odvisno od jakosti poškodbe in bolečine. Predvsem pri obrambah nizkih žog je najmanjši prst usodno pomemben,« je ocenil Zenga in se dotaknil še sistema Interjeve igre: »Na tak način ne igra nihče v Italiji. Bomo videli.« Inter naj bi bil favorit večera po vseh nogometno-poslovnih merilih. V njegovem napadu igrata nekdanji zvezdi angleške premier leaguein– slednji je prvič opozoril nase v majici Udineseja –, v moštvu sta tudi dolgoletni adut Manchester Unitedain mega okrepitev. Milan? Ta stavi na učinek rojenega zmagovalca in motivatorja Zlatana Ibrahimovića …V Milanu bo šlo tudi za spopad tujih investitorjev v italijanski nogomet. Inter in Milan sta bila nekoč ponos severnoitalijanske industrije, prvega je obvladovala družina Moratti, drugega. Danes vodi Inter kitajski kapital, Milan deluje na pogon ameriškega. Toda, pozor, eden najbogatejših Kitajcev () in vodstvo ameriškega skladaodlično sodelujeta. Prav včeraj je prišel v javnost načrt gradnje novega štadiona San Siro, ki se bo držal sedanjega – to je bila zahteva milanskega župana –, na njem bo približno 60.000 sedežev. Investicija v športno mesto, v katerem bodo tudi hoteli, trgovsko središče, poslovni prostori in številni drugi objekti, znaša 1,2 milijardi evrov, kluba si bosta razdelila stroške.