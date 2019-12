FOTO:Handanovićevi »opravili« z Juventusom, pred njimi Roma in Barcelona

Inter še vedno bojuje bitke na vseh treh frontah

Josip Iličić in Mario Pašalić (desno) sta prinesla zmago Atalanti. FOTO: Facebook



»Iličić? Takšen pač je.«



Blaž Kramer pri 6 golih

Blaž Kramer je zabil 6. gol v majici Züricha. FOTO: Facebook



Rožmanu derbi v Splitu, Elsner nanizal tri poraze

Simon Rožman je z Rijeko visoko zmagal v Splitu. FOTO: Facebook

Luka Elsner med tekmo Amiensa v Montpellierju. FOTO: AFP

Čeprav nogometna sezona »povprečnega« kluba traja deset mesecev, pogosto odloča o (ne)uspešnosti nekega obdobja pičel teden. Tako bo tudi v primeru Interja, čigar obrambi poveljuje slovenski vratar. Milančani so konec tedna sklatili z italijanskega vrha Juventus, pred njimi pa so najmanj tako veliki izzivi v serie A in ligi prvakov.Potem ko je spodrsnilo Juventusu – ta je z golom Cristiana Ronalda z bele točke le remiziral s Sassuolom –, je serie A dobila novega vodilnega: milanski Inter. »Ali je Inter ta čas boljši od Juventusa? Moral bi razmisliti, preden odgovorim,« je položaj na lestvici komentiral Interjev trener, nekoč trener Juventusa. Slednjega vodi, ki že lep čas posluša ostre kritike na račun vodenja najboljšega italijanskega kluba.Eden od najtrdnejših členov Interja je prav Samir Handanović. Ta je bil v minuli sezoni najboljši čuvaj mreže na »škornju«, na prvo moštveno lovoriko še čaka. Pred 35-letnim Ljubljančanom je morda ključni teden sezone. V petek (20.45) prihaja na San Siro Roma, naslednji torek (21) Barcelona. Prva tekma bo pomembna, druga ključna. Inter bi z zmago nadin soigralci osvojil drugo mesto v skupini in si zagotovil pomlad v ligi prvakov. Preostanek sezone bo v marsičem povezan s torkovo tekmo. Milančani zares blestijo: še nikdar niso krenili v serie A z izkupičkom 12-1-1 in prvič po sezoni 2001/02 premorejo dva napadalca z najmanj osmimi goli po 14 tekmah. Nekočin, danesin… Inter se bori za tri lovorike, saj bo januarja krenil tudi v pokalno bitko.Konec tedna se je pobrala tudi Atalanta, ki je uspešno nadgradila zmago nad Zagrebčani v ligi prvakov: brez težav je zmagala v bližnji Brescii, čeravno so številni njeni aduti kazali sindrom »težkih nog«.je prejel za gol in podajo drugo najvišjo oceno v ekipi – Gazzetta in Corriere sta mu prisodila sedmico –, višjo (8) je prejel le Hrvat. »Iličić? Takšen pač je. Začel je odločno, toda moram vam priznati, da pričakujem še bolj konkretno sodelovanje med njim in. Želim, da postanemo še boljši tako v tehniki kot v telesni pripravljenosti, ki izvira iz psihologije,« je ocenil položaj Atalante njen trener. Moštvo iz Bergama se nahaja v območju lige prvakov, do konca leta lahko svoj položaj še izboljša: Italijani bodo 22. decembra odšli na 14-dnevni premor, dotlej bodo modro-črni doma igrali z Verono, gostovali v Bologni in v lokalnem derbiju gostili Milan.Josip Iličić je v tej sezoni zbral pet golov (5+2), po enega več imata na računu napadalca, ki sta opozorila nase konec tedna.je zabil šesti gol v majici Vitesseja (6+2), enako kot Zürichov adut, 23-letnik, ki ima v nogah dva nastopa v reprezentanci U-21 pod vodstvom. Kramer, Celjan iz nogometne šole Šampiona, se je prebil v Švico prek Aluminija (2016/17) in druge ekipe Wolfsburga (2018/19).Po različnih poteh v zadnjih tednih stopata slovenska trenerska legionarja.je odleglo, potem ko je očitno ujel ritem po visokem porazu z Dinamom (0:5). Čistki slačilnice sta sledili visoki zmagi, posebej sladka je bila sinočnja v Splitu, kjer je padel Hajduk z visokih 4:0. »Dinamo deluje najmočneje, vsi ostali smo 'okrog drugega mesta' …« je povedal Rožman in dodal: »Pogosto se slišim tudi z.«je vnovič končal tekmo z desetimi možmi in v zadnjih treh tekmah nanizal tri poraze z 11 prejetimi goli. »Seveda sem jezen na Otera, brez njega nam je bilo težje … Želim dvigniti psihološko pripravo ekipe. Moramo držati skupaj, vaditi in se otresti neumnih potez za rdeče kartone,« je povedal Elsner, ki le za točko beži pred Metzom in Dijonom, ki sta v območju »ligue 2«.