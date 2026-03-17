Nogomet

Hansi Flick dela dobro, zato ga bo Barcelona še nagradila

Predsednik Barcelone Joan Laporta je napovedal, da bo nemški trener na trenerskems tolčku najmanj do leta 2028, rad bi, da bi bil do konca njegovega mandata
Joan Laporta popolnoma zaupa Hansiju Flicku (desno). FOTO: Albert Gea/Reuters
Joan Laporta popolnoma zaupa Hansiju Flicku (desno). FOTO: Albert Gea/Reuters
Š. R., STA
17. 3. 2026 | 13:38
2:04
Nemški nogometni trener Hansi Flick je tik pred podpisom predčasnega podaljšanja pogodbe s španskim prvakom Barcelono. Katalonski klub bo kmalu objavil nadaljnje sodelovanje z nekdanjim nemškim selektorjem, kot je danes za radijsko postajo RAC1 pojasnil predsednik Barce Joan Laporta. »Vsi nameravamo podaljšati pogodbo. Tudi Hansi je za to.«

Enainšestdesetletni Flick ima trenutno pogodbo s španskimi prvaki do 30. junija 2027. Po Laportovih besedah bi morala nova pogodba veljati do leta 2028.

»Zelo bi bil vesel, če bi ostal še naslednjih pet let. Za zdaj bomo podaljšali njegovo pogodbo za še eno leto. Ker vedno želimo, da dela z dodatnim letom pogodbe,« je dodal Laporta, ki je bil v ponedeljek ponovno izvoljen za predsednika najuspešnejšega katalonskega kluba. Triinšestdesetletnik bo ostal na čelu Barcelone do leta 2031.

Flick je glavni trener katalonskega kluba od poletja 2024 in ga je že v svoji prvi sezoni popeljal do naslova španskega državnega in pokalnega prvaka. Pred tem je tudi z Bayernom iz Münchna osvojil številne naslove, preden je od leta 2021 do 2023 vodil nemško reprezentanco.

Laporta upa na dolgoročno sodelovanje s Flickom. »Rad bi ves ta mandat preživel s Hansijem Flickom; to bi pomenilo stabilnost kluba in pokazalo, da smo uspešni,« je še dejal Laporta.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Četrti mandat

Zmaga nas dela neustavljive, je bil vzhičen novi stari predsednik

Odvetnik in nekdanji vodja navijačev Joan Laporta je bil prepričljivi zmagovalec predsedniških volitev FC Barcelona. Napovedal je svetlo prihodnost.
16. 3. 2026 | 11:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Volitve predsednika

Je predsednik Barcelone res blokiral vrnitev Messija na Camp Nou?

Nogometna Barcelona je na trnih, danes potekajo predsedniške volitve, ki bi utegnile močno vplivati na prihodnost katalonskega kluba.
Nejc Grilc 15. 3. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Čarodej Yamal z Bradavičarke naravnost v črno-beli pekel

Nocoj prve štiri tekme osmine finala lige prvakov. Jan Oblak z Atleticom gosti neprepričljivi Tottenham. Barcelona v Newcastlu, Atalanta rešuje čast serie A.
Peter Zalokar 10. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predvolilna afera s prisluhi

Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odzivi na razkritje

SDS: Black Cubu bi morali postaviti spomenik

Knovs na Sovi in policiji preverja domnevno vpletanje Black Cuba v volitve.
16. 3. 2026 | 13:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

Slovenske parlamentarne volitve bo odločil boj za interpretacijo prisluhov – ne pa zdravstvo ali gospodarstvo.
Uroš Esih 17. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sedaj elektrika stane manj čez dan

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Novice  |  Svet
Pomoč

Evropska unija bo pomagala pri ponovnem odprtju poškodovanega naftovoda Družba

EU je Ukrajini ponudila tehnično podporo in finančna sredstva. Ukrajinci so to ponudbo pozdravili in sprejeli, sta sporočila Von der Leynova in Costa.
17. 3. 2026 | 13:57
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Hrvaška

Ker rad lovi ribe, bo živel v Zadru

V južni soseščini odmevajo izjave selektorja hrvaških rokometašev Dagurja Sigurdssona, ki se je na Obalo preselil iz domače Islandije.
17. 3. 2026 | 13:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

90 let tradicije, ki danes kroji prihodnost kmetijstva

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
Promo Delo 8. 1. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti in povrniti ravnovesje, potem je to Vrnjačka Banja.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Nekaj velikega se vrača v mesto

Ljubljana Festival že desetletja zaznamuje poletni utrip mesta in ga umešča na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic.
Promo Delo 9. 1. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
INTERNET

Nekoč obrobna stvar, danes eden ključnih razlogov za brezskrben dopust

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
Promo Delo 8. 1. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več

