Hansi Flick dela dobro, zato ga bo Barcelona še nagradila

Nemški nogometni trener Hansi Flick je tik pred podpisom predčasnega podaljšanja pogodbe s španskim prvakom Barcelono. Katalonski klub bo kmalu objavil nadaljnje sodelovanje z nekdanjim nemškim selektorjem, kot je danes za radijsko postajo RAC1 pojasnil predsednik Barce Joan Laporta. »Vsi nameravamo podaljšati pogodbo. Tudi Hansi je za to.«

Enainšestdesetletni Flick ima trenutno pogodbo s španskimi prvaki do 30. junija 2027. Po Laportovih besedah bi morala nova pogodba veljati do leta 2028.

»Zelo bi bil vesel, če bi ostal še naslednjih pet let. Za zdaj bomo podaljšali njegovo pogodbo za še eno leto. Ker vedno želimo, da dela z dodatnim letom pogodbe,« je dodal Laporta, ki je bil v ponedeljek ponovno izvoljen za predsednika najuspešnejšega katalonskega kluba. Triinšestdesetletnik bo ostal na čelu Barcelone do leta 2031.

Flick je glavni trener katalonskega kluba od poletja 2024 in ga je že v svoji prvi sezoni popeljal do naslova španskega državnega in pokalnega prvaka. Pred tem je tudi z Bayernom iz Münchna osvojil številne naslove, preden je od leta 2021 do 2023 vodil nemško reprezentanco.

Laporta upa na dolgoročno sodelovanje s Flickom. »Rad bi ves ta mandat preživel s Hansijem Flickom; to bi pomenilo stabilnost kluba in pokazalo, da smo uspešni,« je še dejal Laporta.