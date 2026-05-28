Hansi Flick in Barcelona sta izbrala Angleža

Ni več ugibanj, angleški krilni napadalec Anthony Gordon je že dopotoval v Barcelono, kjer bo opravil še zadnje podrobnosti za prestop k španskemu prvaku. Petindvajsetletni angleški reprezentant bo sklenil petletno pogodbe s katalonskim velikanom. »Zelo sem vesel,« je ob prihodu navdušeno povedal napadalni zvezni igralec, za katerega bo Barcelona plačala Newcastlu 70 milijonov evrov odškodnine.

Gordon je hvaležen igralec, saj lahko zapolni katero koli od treh pozicij v napadalni liniji, zaradi česar ga je kot enega od prednostnih igralcev za novo sezono označil trener Hansi Flick. V minuli sezoni je zbral 47 tekem in dosegel 17 golov. Anglež bo igral tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki.