Hansi Flick: Manuel Neuer nas je reševal

Trener PSG Thomas Tuchel je bil ponosen in tudi razočaran, a ne preveč, kot je poudaril. FOTO: Lluis Gene/AFP

- Z neverjetnim nizom je Bayernom zaznamoval sezono. Nepremagan je že trideset tekem, od tega je igral le eno tekmo neodločeno, zadnjih 21 tekem je zmagal.je sezono zaokrožil s 55 goli v vseh tekmovanjih, 16 več od prvega zasledovalca. Trenerje pri 55 letih četrti najstarejši zmagovalec med trenerji, starejši od njega so bili le Belgijec(71), Nemec(68) in Škot(66, 57).Bayern je tretji klub, ki je zabil najmanj 500 golov v ligi prvakov. Pred njim sta le Real Madrid s 567 goli in Barcelona s 517.Bayernov trener Flick je že po družabnih omrežjih žel pohvale in tudi slovite nogometne avtoritete so izpostavile njegov pogum in občutek, ker je v začetno enajsterico postavilnamesto v Lizboni odličnega Hrvata»Veliko jih je zaslužnih za to zmago. Že pozimi je bilo mogoče videti, koliko moči premore to moštvo, nekaj kar si kot trener lahko samo želiš. Tekma je imela visok ritem, bila je visoko oktanska s priložnostmi na obeh straneh. Imeli smo najboljšega vratarja na svetu,nas je v določenih trenutkih reševal. Bilo je odlično, kako se je moštvo odzvalo, potem ko so se mnogi spraševali, kako se bo branilo proti impresivnemu pariškemu napadu,« je med drugim razkrival trener zmagovalec, ki je lanskega novembra odprevzel vlogo glavnega trenerja.Trener PSG in Flickov rojakje v drugi sezoni na trenerskem stolčku pariškega kluba za las ostal brez glavne nagrade.»Kar nam je manjkalo, je bil prvi gol. Če bi prvi zadeli, sem prepričan, da bi zmagali z 1:0. Ponosen sem, ker jeigral še eno tekmo, v kateri je pokazal svoje sposobnosti in značaj. Tudi zaje bilo težko, saj je bil poškodovan in je izpustil veliko treningov. Pravi čudež je, da je z nami. V minulih tednih smo pokazali vse, kar je potrebno za osvajanje lovorik. V nogometu moraš sprejeti, da ima sreča zelo pomembno vlogo. Imeli smo priložnosti, nismo jih izkoristili, ampak lahko rečemo, da ni nikogaršnja krivda. Da, sem razočaran, ampak ne preveč,« je po porazu ohranil pozitivno držo Tuchel.