Hansi Flick ni več selektor nemških nogometašev

Nemška nogometna reprezentanca je devet mesecev pred domačim evropskim prvenstvom ostala brez selektorja. Hansija Flicka je odnesel sobotni poraz v Wolfsburgu proti Japonski z 1:4. Že na torkovi tekmi s Francijo bodo elf vodili športni direktor Rudi Völler, Hannes Wolf in Sandro Wagner.

»Na sestanku smo bili enotnega mnenja, da moška reprezentanca po zadnjih razočaranjih nujno potrebuje nov impulz," je odločitev za javnost pojasnil predsednik nemške nogometne zveze Bernd Neuendorf. Dodal je, da se odhodu trenerja v tem trenutku niso mogli več izogniti.

Ni skrivnost, da je nemška izbrana vrsta v zadnjem letu v morda največji krizi v svoji zgodovini. Tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju so Nemci obstali že v predtekmovanju in tudi tam so jih ustavili Japonci.

Nemški mediji že ugibajo o Flickovem nasledniku. Nemška tiskovna agencija DPA je kot možne kandidate izpostavila nekdanjega trenerja Bayerna Juliana Nagelsmanna, Avstrijca Oliverja Glasnerja, Völlerja, ki je reprezentanco že vodil med leti 2000 in 2004, in Matthiasa Sammerja. Mediji dodajajo, da bi bil najboljša rešitev Jürgen Klopp, ki pa ima pogodbo z angleškim Liverpoolom.

Flick je po evropskem prvenstvu 2021 na krmilu reprezentance zamenjal Joachima Löwa in z reprezentanco zabeležil osem zaporednih zmag, a proti manj kakovostnim tekmecem. Nato je sledilo predčasno slovo na SP, na katerem so Nemci igrali z Japonsko (1:2), Španijo (1:1) in Kostariko (4:2).

Vzdušje v ekipi se ni več popravilo. Nazadnje je Nemčija doživela tri poraze zaporedoma, na 25. Flickovi tekmi pa tudi najvišji poraz.