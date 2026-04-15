Hansi Flick: Zaslužili smo si polfinale

V taboru Barcelone niso skrivali razočaranja po slovesu v ligi prvakov. Letos so Katalonci lov za »svetim gralom« končali že v četrtfinalu, lani so izpadli v polfinalu.Trener Hansi Flick je nihal med ponosom in grenkobo. Zmaga na štadionu Metropolitano ni zadostovala za napredovanje. Nemec je poudaril, da je usodo njegove mlade ekipe zapečatilo pomanjkanje učinkovitosti v ključnih trenutkih.

»Razočarani smo. Imeli smo priložnost za povišanje vodstva na 3:0, nato pa smo prejeli gol. Ustvarili smo si številne priložnosti,« je tekmo strnil Flick in nadaljeval: »Igrali smo fantastično tekmo. Igralci so dali vse od sebe in resnično cenim to, kar sem videl na igrišču. Preprosto nismo imeli sreče. V prvem polčasu bi morali zabiti več golov. Njihovega nismo pričakovali. Če potegnemo črto pod obe tekmi, zaslužili smo si polfinale,« je bil jasen trener katalonskega velikana, ki mu je ostala le še šampionska bitka v LaLigi.

»Ni pomembno, kdaj bomo potrdili naslov, pomembno je le, da ga osvojimo,« je bil jasen 61-letni strokovnjak, ki vidi svetlo prihodnost.

Francoski sodnik Clement Turpin ne bo ostal v lepem spominu navijačem in nogometašerm Barcelone. FOTO: Javier Soriano/AFP

»Smo mlada ekipa. Naslednjo sezono bomo še boljši. Sanje o osvojitvi lige prvakov ostajajo, a zdaj se moramo osredotočiti na domače prvenstvo. Naš naslednji korak je naslov v La Ligi in smo na pravi poti,« je povedal Flick in se na sodniške odločitve Francoza Clementa Turpina odzval zelo diplomatsko.

»O sojenju ne želim razpravljati, saj to ne bo spremenilo izida. Moji igralci morajo rasti in se učiti iz takšnih tekem. Vsak dan je priložnost, da postanemo boljši,« je zaključil.