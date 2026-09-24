Harry Kane po koncu kariere v NFL? Anglež ima že izdelan načrt

Harry Kane po koncu nogometne kariere morda še ne bo rekel zadnje besede na športnih igriščih. Angleški kapetan in napadalec Bayerna namreč vse bolj resno razmišlja, da bi se po slovesu od nogometa preizkusil kot izvajalec udarcev v ligi NFL.

Ideja ni nova. Kane je o ljubezni do ameriškega nogometa in želji po igranju v NFL govoril že pred leti, zdaj pa je razkril, da o nenavadnem kariernem zasuku razmišlja precej konkretneje.

»To je nekaj, kar bom poskusil vzeti nekoliko bolj resno. Vse je odvisno od tega, kaj se bo z mojo kariero dogajalo v naslednjih petih ali šestih letih. NFL je precej bolj realistična možnost kot golf, recimo temu tako,« je dejal 33-letni Anglež na reprezentančnem zboru.

Kazenski streli kot priprava na NFL

Kane meni, da bi mu lahko pri prehodu pomagala tudi ena njegovih največjih nogometnih odlik – izvajanje enajstmetrovk.

»Izvajam enajstmetrovke in pri tem sta pritisk in tehnika zelo podobna tistima v NFL,« je dejal. »Kar zadeva trening, mi je to bližje kot kateri koli drug šport.«

Zaveda pa se, da zgolj močan in natančen udarec ne bi bil dovolj.

»Pri vseh vrhunskih športih je tako, da ljudje na televiziji vse skupaj prikažejo kot nekaj povsem preprostega. Misliš, da je nekaj mogoče, vendar ni vedno tako,« je nadaljeval Kane.

Zato se Kane v nov šport ne bi podajal nepripravljen.

»Če bi se tega lotil, bi stvar vzel resno. Pred tem bi verjetno šest mesecev do enega leta posvetil treningu,« je dejal.

Nekdanji dolgoletni član Tottenhama pri tem ne bi bil edini nogometaš, ki bi se preizkusil tudi v ameriškem nogometu. Brandon Aubrey, danes izvajalec udarcev pri Dallas Cowboys, je bil leta 2017 izbran v prvem krogu nabora lige MLS, a za prvo moštvo Toronto FC ni nikoli zaigral. Preden je pristal v NFL, je nogomet na univerzitetni ravni igral tudi Jake Bates, zdaj član Detroit Lions.

Bi bila MLS vmesna postaja?

Kane je omenil še eno možnost. Zadnja leta nogometne kariere bi lahko preživel v ZDA in tako postopoma povezal oba športa.

»Morda bi se, če bi bil v prihodnosti v MLS ali nekje podobno, dalo zaradi razporeda sezon nekako povezati oba športa,« je dejal.

Ameriški nogomet spremlja že vrsto let, med njegovimi športnimi vzorniki pa je tudi legendarni podajalec Tom Brady. Že leta 2019 je Kane odkrito govoril o želji, da bi se nekoč preizkusil v vlogi izvajalca udarcev v NFL.

Za zdaj sicer ostaja povsem osredotočen na nogomet. Z Bayernom se medtem pogaja o novi pogodbi, pogovori pa po njegovih besedah dobro napredujejo.

»Pogovori potekajo dobro. Še nekaj stvari moramo doreči. Tukaj sem srečen in mislim, da ne bo minilo dolgo, preden bomo lahko nekaj oznanili,« je še dejal Kane.