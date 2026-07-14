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Nogomet

Harry Kane: Povezani smo, ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab

Kapetan Anglije je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški nogometni reprezentanci pred jutrišnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva proti Argentini.
Kapetan Anglije Harry Kane (desno) je angleškim medijem odgovoril, da so nogometaši in strokovni štab s selektorjem Thomasom Tuchelom v odlilčnih odnosih. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Galerija
Kapetan Anglije Harry Kane (desno) je angleškim medijem odgovoril, da so nogometaši in strokovni štab s selektorjem Thomasom Tuchelom v odlilčnih odnosih. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Š. R., STA
14. 7. 2026 | 11:30
2:55
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Kapetan Harry Kane je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški reprezentanci in po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril, da pred polfinalom svetovnega prvenstva proti Argentini v ekipi vlada »popolna povezanost«.

Anglija si je mesto med najboljšimi štirimi zagotovila s težko prigarano zmago z 2:1 po podaljških proti Norveški v ekstremni vročini v Miamiju, pri čemer se je Jude Bellingham odzval na oceno selektorja Thomasa Tuchla po tekmi, da reprezentanti niso igrali dobro.

Zvezdnik madridskega Reala je dosegel dva gola in popeljal svojo ekipo v polfinale, ob tem pa podvomil o Tuchlovih besedah, češ, da »selektor očitno ne ve, kako je igrati v takšnih razmerah«.

Kane je odločno zavrnil govorice o razdoru v angleškem taboru in se za BBC Sport vprašal: »Ko igraš takšno tekmo in dobiš vprašanje pet minut po zadnjem sodnikovem žvižgu, ne da bi sploh vedel, kaj je rekel trener, kaj naj bi Jude sploh odgovoril?«

Dejal je, da so proti Norvežanom prestali pravo bitko. »Na igrišču je bilo zares težko. Lahko je ustvarjati takšne delitve in razdor znotraj ekipe. Zdi se, da je to del angleške miselnosti, nekaj značilnega za Angleže na teh velikih turnirjih. A resnica je povsem drugačna. Naša skupina je tam, kjer je, prav zaradi naše povezanosti. Ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab.«

Kane je ob tem menil, da se včasih določenim stvarem pripisuje prevelik pomen. Priznava, da Tuchla prav njegova neposrednost dela za res vrhunskega trenerja, a dodaja, da je Nemec do ekipe pozitiven.

»Razumemo to. Igralci na igrišču najbolje vedo, kdaj igrajo dobro in kdaj ne. To je sestavni del nogometa. Razumemo tudi, kaj je trener mislil. O ekipi je govoril zelo pohvalno. Dejal je, da je miselnost skupine, kar je včasih najtežji del, na najvišji možni ravni, in to govori že nekaj časa. Svoja čustva kaže odkrito in ljudje to cenijo. Ko govori, njegovi nastopi niso vnaprej pripravljeni. Prav to ga dela takšnega, kot je,« je selektorja še ocenil kapetan.

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Harry KaneJude BellinghamThomas Tuchelsvetovno prvenstvo v nogometuSP 2026

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