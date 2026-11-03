Harry Kane razkril podrobnosti vročih pogajanj

Na današnji torek posebno pozornost v sporedu nogometne lige prvakov prinaša derbi Oblakovega Atletica z Bayernom, pri slednjem bo pod še bolj vidnim drobnogledom kot ponavadi Harry Kane, pred dnevi novi lastnik zlate žoge, lovorike za najboljšega nogometaša na svetu.

Pri nedavnem izboru je Anglež prepričal novinarje z vsega sveta z izjemnimi potezami, 73 goli na uradnih tekmah ter tudi obnašanjem na igrišču in ob njem. Z reprezentanco je osvojil 3. mesto, z Bayernom naslov nemškega prvaka in pokalnega zmagovalca. In pri tem kultnem münchenskem klubu, h katerem je iz Tottenhama prišel leta 2023, je vstopil v svojo zadnjo sezono.

In kako kaže z novo pogodbo? O tem je spregovoril prav v Madridu med pričakovanjem današnjega večernega spektakla. »Rad bi dejal, da je to zadeva nekaj prihodnjih dni,« je dejal 33-letni napadalec in dodal: »Imeli smo nekaj dobrih pogovorov v prejšnjem tednu in tudi že ob začetku tega prvega novembrskega tedna. A kot pri sleherni pogodbi gre tudi pri tej za nekatere malenkosti. Kmalu bo vse jasno ...«