Henry brez milosti: ekipa mora dati gol, ne Ronaldo

Portugalska reprezentanca je sinoči zelenico zapustila s sklonjenimi glavami, potem ko so proti Demokratični republiki Kongu iztržili le remi. Ob tem gledalcev in analitikov ni navdušila predstava portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je z 41 leti in 132 dnevi postal najstarejši igralec, ki je začel tekmo na svetovnem prvenstvu.

Varovanci Roberta Martineza so tekmo odlično odprli, saj je že v šesti minuti z glavo zadel João Neves. Portugalci so imeli večino preostanka polčasa dogajanje pod nadzorom, nato pa je globoko v sodnikovem dodatku izenačil Yoane Wissa in tako postavil končni rezultat.

Po premoru je imela Portugalska še nekaj priložnosti, a jih ni izkoristila. Nekdanjemu izvrstnemu napadalcu, sedaj pa analitiku pri ameriškem mediju Fox Sports, Thierryju Henryju je v oči padla predvsem akcija, ki se je po podaji Francisca Conceiçãa končala z zgrešenim strelom Ronalda.

»Cristiano Ronaldo se je že večkrat znašel v takšni situaciji. Če tukaj izvedeš takšen prodor, prisiliš branilca, da se odloči za posredovanje v polju šestih jardov. A ker želi doseči gol, se znajde na poti Bruna Fernandesa,« je pojasnil francoski napadalec, ki je leta 1998 s Francijo slavil na svetovnem prvenstvu. »In to je moje mnenje: ekipa mora doseči gol, ne ti.«

Enainštiridesetletnik lovi zadetek že na rekordnem šestem svetovnem prvenstvu, a tega mejnika sinoči ni dosegel. Proti vratom nasprotnika je sprožil tri strele, ki so vsi končali izven okvirja vrat, ter si tako na portalu Sofascore prislužil najnižjo oceno v portugalski ekipi.

Po tekmi igralec Al-Nassrja ni deloval zaskrbljen. »Kaj je manjkalo? Nič ni manjkalo – takšen pač je nogomet,« je odgovoril na vprašanje po tekmi. »Portugalska bi lahko zmagala, a bi lahko tudi izgubila. Lahko bi se izšlo tako ali drugače.« Naslednji dvoboj bodo Portugalci odigrali v torek z Uzbekistanom.