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Nogomet

Henry brez milosti: ekipa mora dati gol, ne Ronaldo

Nekdanji francoski napadalec in analitik pri Fox Sports Thierry Henry je bil kritičen do nastopa portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda.
Cristiano Ronaldo je včeraj proti vratom nasprotnika sprožil tri strele, ki so vsi končali izven okvirja vrat. FOTO: Alex Slitz/Getty Images Via AFP
Galerija
Cristiano Ronaldo je včeraj proti vratom nasprotnika sprožil tri strele, ki so vsi končali izven okvirja vrat. FOTO: Alex Slitz/Getty Images Via AFP
T. E.
18. 6. 2026 | 11:06
18. 6. 2026 | 11:12
2:35
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Portugalska reprezentanca je sinoči zelenico zapustila s sklonjenimi glavami, potem ko so proti Demokratični republiki Kongu iztržili le remi. Ob tem gledalcev in analitikov ni navdušila predstava portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je z 41 leti in 132 dnevi postal najstarejši igralec, ki je začel tekmo na svetovnem prvenstvu.

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Varovanci Roberta Martineza so tekmo odlično odprli, saj je že v šesti minuti z glavo zadel João Neves. Portugalci so imeli večino preostanka polčasa dogajanje pod nadzorom, nato pa je globoko v sodnikovem dodatku izenačil Yoane Wissa in tako postavil končni rezultat. 

Po premoru je imela Portugalska še nekaj priložnosti, a jih ni izkoristila. Nekdanjemu izvrstnemu napadalcu, sedaj pa analitiku pri ameriškem mediju Fox Sports, Thierryju Henryju je v oči padla predvsem akcija, ki se je po podaji Francisca Conceiçãa končala z zgrešenim strelom Ronalda. 

»Cristiano Ronaldo se je že večkrat znašel v takšni situaciji. Če tukaj izvedeš takšen prodor, prisiliš branilca, da se odloči za posredovanje v polju šestih jardov. A ker želi doseči gol, se znajde na poti Bruna Fernandesa,« je pojasnil francoski napadalec, ki je leta 1998 s Francijo slavil na svetovnem prvenstvu. »In to je moje mnenje: ekipa mora doseči gol, ne ti.«

Enainštiridesetletnik lovi zadetek že na rekordnem šestem svetovnem prvenstvu, a tega mejnika sinoči ni dosegel. Proti vratom nasprotnika je sprožil tri strele, ki so vsi končali izven okvirja vrat, ter si tako na portalu Sofascore prislužil najnižjo oceno v portugalski ekipi. 

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Po tekmi igralec Al-Nassrja ni deloval zaskrbljen. »Kaj je manjkalo? Nič ni manjkalo – takšen pač je nogomet,« je odgovoril na vprašanje po tekmi. »Portugalska bi lahko zmagala, a bi lahko tudi izgubila. Lahko bi se izšlo tako ali drugače.« Naslednji dvoboj bodo Portugalci odigrali v torek z Uzbekistanom. 

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SP 2026SP v nogometuCristiano RonaldoPortugalskaThierry Henryportugalska nogometna reprezentancaDemokratična republika Kongo

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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