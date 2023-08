Hey Jude Bellingham

Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 2. kola španskega prvenstva v gosteh premagali Almerio s 3:1. Z drugo zmago se trenutno nahajajo na vrhu prvenstvene lestvice. Real Sociedad, lani četrtouvrščeni v la ligi in letos udeleženec skupinskega dela lige prvakov, in Celta Vigo sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.

Madridčani so zadetek prejeli že v tretji minuti, ko je bil natančen Sergio Arribas. Toda nova poletna okrepitev Jude Bellingham je najprej izenačil v 19. minuti, v 60. pa z novim golom zrežiral zasuk. Dobrih deset minut kasneje je vpisal še podajo pri golu Viniciusa Juniorja.

Celta je točko v San Sebastianu izvlekla v sodnikovem dodatku. Domačini so povedli v 22. minuti po zaslugi Anderja Barrenetxee, točko gostom pa je priboril Oscar Mingueza.

V petek sta bila odigrana uvodna obračuna tega kola, Villarreal je na gostovanju z 1:0 ugnala Mallorco, Valencia pa doma z enakim izidom Las Palmas.