Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Prva tekma kvalifikacij za osmino finala lige prvakov v Lizboni je že dobila tretji polčas. Dvoboj med Benfico in madridskim Realom je namreč zaznamoval incident, v katerem naj bi argentinski vezist Gianluca Prestianni domnevno rasistično žalil Realovega brazilskega napadalca Viniciusa Juniorja.

Dogodek je sprožil val odzivov na družbenih omrežjih, malokdo v nogometni družini je ostal ravnodušen po dogodkih, ki so sledili proslavljanju gola Brazilca ob kotni zastavici pred navijači Benfice in pozneje domnevnih žalitev Viniciusa, ki naj bi mu jih namenil Argentinec.

Morebitna kršitev disciplinskega pravilnika Uefe

Hitro se odzvala tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki je na primer imenovala posebnega etičnega in disciplinskega inšpektorja. Ta bo preiskal, kot so zapisali pri Uefi, »domnevno diskriminatorno vedenje na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za izločilne boje v ligi prvakov v sezoni 2025/26 med Benfico in Realom. Tekma je bila odigrana 17. februarja 2026. Preiskava poteka zaradi morebitne kršitve disciplinskega pravilnika Uefe. Dodatne informacije o postopku bodo znane naknadno.«

Znano je, da imajo krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti. Če bi Uefa ugotovila, da je šlo za tovrstno kršitev, se Argentincu obeta drastična kazen, morda tudi klubu in njegovim navijačem.