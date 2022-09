Hladnih glav v novi veliki dvoboj

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 igrala odločilno tekmo za obstanek v ligi B lige narodov. Izbranci Matjaža Keka bodo gostovali v Stockholmu pri Švedski, cilj pa je osvojitev vsaj točke, ki bi jih obdržala v tem rangu tekmovanja.

Slovenija, ki bo v glavnem mestu Švedske morala igrati brez kaznovanih Andraža Šporarja in Jasmina Kurtića (slednji je kljub temu pripotoval z ekipo), bo skušala nadgraditi predstavo s sobotne tekme proti Norveški (2:1). Sama odloča o svoji usodi, točka bi bila dovolj.

»Če ti igrata dva izida, potem si v neki psihološki prednosti, na drugi strani pa imajo domačini podporo s tribun. Zadovoljen bi bil, če bi ekipa v vseh elementih ponovila tekmo z Norveško in še nadgradila to z manj napakami in določeno dinamiko in agresivnostjo. Ker vem, kakšna Švedska nas čaka. Če ne bomo odgovorili z enako mero, bomo imeli težave,« je na novinarski konferenci na Švedskem povedal Kek.

Kaj pa je v tem pogledu, češ ali bo kaj v podzavesti igralcev to, da je dovolj točka, povedal igralcem? »Naj ne bomo teoretični, naj ne gledamo na točke. S tem se strinjam. V vsako tekmo gremo tako, da ne gledamo na točke, ampak na to, da pokažemo pravi obraz,« je razkril Benjamin Verbič. Ta je bil eden izmed tistih, ki so kreirali zmago proti Norveški. To pa je zdaj treba potrditi.

»Naš velik izziv in motiv je potrditi nekaj dobrega, kar smo naredili na prejšnji tekmi. Zavedamo se moči tekmeca, ki nas čaka, domačina, ki mu zadostuje le zmaga za izpolnitev cilja. Ampak mi moramo razmišljati le o svoji kakovosti, predvsem o sebi in o svoji izvedbi ter kakovosti igre. Samo skozi igro lahko pridemo do želenega rezultata,« je poudaril Kek in se ne ozira na to, da pri Švedski ne bo prvih dveh napadalcev, torej Zlatana Ibrahimovića in Alexandra Isaka. »Imamo dovolj svojih težav,« je pripomnil selektor in omenil odsotnost Kurtića in Šporarja.

Pred Matjažem Kekom in sodelavci je temeljita priprava na tekmo odločitve. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Zagotovo ta dva igralca pomenita veliko, ne igrata pa sama. Ta liga narodov je pokazala, da lahko računamo na nekatere mlajše in pričakujem podobno energijo. Saj so posamezniki, ampak na koncu vedno ekipa prinese rezultat,« je dejal Kek in dodal, da je to lep test za tista dva, ki bosta nadomestila Kurtića in Šporarja.

Kot pa je znova ponovil, ni nobene evforije po zmagi nad Norveško, saj skuša igralce obdržati na realnih tleh. »Sem pa še bolj prepričan, da je prav to najboljše, da igramo s takšnimi tekmeci, ki bodo pokazali našo vrednost. Jutri pa je nov velik izpit. To so domačini, ki morajo zmagati. In to je najboljša priprava na to, kar Slovenijo še čaka. Kmalu bo namreč žreb za novo veliko tekmovanje,« je še povedal selektor.

V skupini 4 lige B sta po predzadnjem krogu na vrhu Norveška in Srbija s po 10 točkami, Slovenija je tretja in je na petih tekmah zbrala 5 točk, Švedska pa je zadnja s 3 točkami. Švedi so sicer zadnjo medsebojno tekmo v Stožicah junija dobili z 2:0.

Tekmo na stadionu Friends Arena, ki so jo odprli pred desetimi leti in je stala 300 milijonov evrov ter sprejme dobrih 50.000 gledalcev (po informacijah iz domače zveze bo zasedenost približno polovična), bodo sodili Nemci, glavni sodnik bo Felix Zwayer, pomočnika pa Stefan Lupp in Marco Achmüller.