FOTO:Hoeneß pred štartom močno prizadel Alabo

Ljubljana – Po slabih treh mesecih premora se bo ta konec tega tedna spet prižgala zelena luč za štart elitne nemške lige v nogometu. Že današnji uvodni večer v novi sezoni bo postregel z zanimivim dvobojem med branilcem lovorike Bayernom in Schalkejem (20.30).Ni jih malo, ki bi bili pripravljeni dati roko v ogenj za to, da se bodo Bavarci, ki so pred pičlim mesecem visoko v zrak dvignili pokal za končno zmago v ligi prvakov, sprehodili do devetega zaporednega in skupno 31. naslova nemškega prvaka. V münchenskem moštvu si veliko obetajo od nove okrepitve Leroya Sanéja, za katerega so Manchester Cityju odšteli 45 milijonov ...