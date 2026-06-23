Hrvaška: Da le ne bi bilo kot na Dunaju in v Stuttgartu

Trenutek resnice. Tako hrvaška javnost označuje prihajajočo tekmo reprezentance na mundialu, ki se bo v prihajajoči noči, ob 1. uri po srednjeevropskem času, pomerila s Panamo. Po uvodnem porazu z Anglijo 2:4 (Baturina, Musa; Kane 2, Bellingham, Rashford) so v taboru naših južnih sosedov tri točke v omenjeni naslednji preizkušnji močno podčrtane, kajti v nasprotnem bi se zgodba lahko močno zapletla in bronasti z zadnjega mundiala v Katarju – štiri leta prej v Rusiji pa celo srebrni –, lahko brez izločilnih bojev vračali domov ...

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Hrvaška reprezentanca je zadnjo pripravljalno tekmo, tik pred odhodom v Severno Ameriko, igrala prav proti naši izbrani vrsti, jo premagala z 2:1 – gol za zmago je v sodnikovem podaljšku zabil Mario Pašalić, adut iz Atalante v italijanski serie A ter tam nekoč soigralec Josipa Iličića –, vendar dejansko ni prikazala prav prepričljive predstave. Prenovljena zasedba novega slovenskega selektorja Boštjana Cesarja ji je bila enakovredna. Seveda je bilo tudi na dlani, da so Hrvati dva dni pred poletom na mundial vsaj malce prijeli za ročno zavoro, saj bi bilo nesmiselno na generalki igrati na vso moč, obenem pa je bilo tudi jasno, da vsaj pri nekaterih ni več tako suverenega in prepričljivega nogometna kot pred leti.

In to je nato potrdila tudi premiera v Dallasu z angleško vrsto, ki ima v svojih vrstah vendarle več vrhunskih posameznikov, po prihodu nemškega strokovnjaka Thomasa Tuchla na klop pa je v tej ekipi tudi več energije, reda in ustvarjalnosti. Hrvaška je resda dvakrat prednost Angležev izničila z izenačenjem na 1:1 in 2:2. v tretje potem ni šlo več, četudi so v končnici tekme naši sosedje, takrat na igrišču že brez izčrpanega Luke Modrića, poskušali z vseh strani zabiti gol št. 3.

Na Otoku že evforija V današnjem večeru, ob 22. uri po srednjeevropskem času, bo angleška reprezentanca z Gano lovila drugo zmago na tem mundialu. Prepričljiva uvodna predstava s Hrvaško pa v teh dneh v Angliji kot tudi povsod, kjer so privrženci te priljubljene izbrane vrste, botruje evforiji. Na Otoku pravijo, da je po dolgih 60 letih le napočil čas za naslov svetovnih prvakov. »Zmagali bomo tudi na drugi tekmi, in sicer s 3:1. Harry Kane pa bo spet med strelci,« napoveduje Alan Shearer, tako kot zdaj Kane sam nekoč sijajen reprezentančni napadalec.

Toda sleherna zgodba nima srečnega konca in če so v tem Hrvati uživali na zadnjih velikih tekmovanjih v nepozabnih predstavah z Argentino, Dansko, Brazilijo in tudi z Anglijo (2:1; moskovski polfinale mundiala 2018), je bilo tokrat drugače. Zanesljivi Dominik Livaković v vratih jih je obvaroval še hujšega poraza od 2:4, posameznika za zasuk ni bilo, Modrićeva predstava je bila daleč od nekdanjih v reprezentančnem in Realovem dresu. In ne nazadnje tudi večine teh pri rdeče-črnih iz Milana v sezoni 2025/26.

Vratar Dominik Livaković je med osrednjimi aduti hrvaške reprezentance. FOTO: Issei Kato/Reuters

Več kot 50.000 Hrvatov

Danes pa je pred njim že 200. tekma za hrvaško izbrano vrsto in seveda bi si jo želel kronati z zmago, ki bi v reprezentančni tabor vrnila mir, med navijače pa veselje. In slednji bodo napolnili štadion v Torontu, saj prav to mesto slovi po izjemno številčni hrvaški diaspori. Več kot 50.000 prebivalcev v Torontu in bližnji okolici ohranja korenine dežele iz naše soseščine. Nekateri so po »boljše življenje« pripotovali že v letih pred 2. svetovno vojno, drugi v šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega stoletja, tretji še dve desetletji pozneje ob zadnji vojni na prostoru Hrvaške ter Bosne in Hercegovine ...

Hrvaško reprezentanco bodo v Torontu spodbujali številni rojaki. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

»Da se nam le ne bo zgodil spodrsljaj v mestu, kjer naši navijači prevladujejo,« so opozorilno zapisali v Sportskih novostih ter se spomnili nesrečnega hrvaškega poraza s Turčijo na Dunaju, junija 2008, ter dve leti prej nepričakovanega slovesa že pred izločilnim delom mundiala v Stuttgartu. Gre pa torej za dve mesti, kjer hrvaški jezik v tramvaju ali podzemni železnici slišiš celo pogosteje kot nemščino.

Selektor Zlatko Dalić pa se dejansko ne ukvarja z zgodovinskimi primerjavami in vzporednicami, najbolj ga zanimata taktična priprava in kakovost moštva. Zadnje napovedi razkrivajo, da se bo odločil za postavitev s tremi branilci, da bo seveda od začetka kot vedno doslej ključno graditeljsko vlogo na igrišču podelil Modriću, ugibanju so še naprej prepuščene sposobnosti Matea Kovačića, domala eno leto odsotnega zaradi poškodbe, nasledniki velikih strelcev Davorja Šukerja, Eduarda in Maria Mandžukića pa so Petar Musa, Ante Budimir ter vsekakor najbolj izkušeni med njimi Andrej Kramarić.

Kakorkoli, Panama je moštvo, s katerim bi Hrvaška morala igrati bolj prepričljivo kot na premieri z Anglijo. Gre za odskočno desko v pričakovanju zadnje tekme v skupini z Gano. Ta pa je v uvodnem kolu premagala Panamo z golom v 5. minuti sodnikovega podaljška.