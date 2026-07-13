Hrvaška dobila novega selektorja, ki bo služil manj kot Dalić

Hrvaška reprezentanca ima novega selektorja. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze (HNS) je kot naslednika Zlatka Dalića potrdil Slavena Bilića, ki se po štirinajstih letih vrača na hrvaško klop.

Po porazu proti Portugalski v šestnajstini finala letošnjega svetovnega prvenstva je Dalić sporočil, da bo po devetih letih zapustil hrvaško izbrano vrsto, s katero je dosegel številne uspehe. Na mundialu v Katarju je ognjene popeljal do bronaste kolajne, štiri leta prej v Rusiji do drugega mesta. Dalić je Hrvate vodil na 111 tekmah in zabeležil 57 zmag, 26 neodločenih izidov ter 28 porazov.

Slab teden po odhodu je zveza že našla zamenjavo. Danes ob 12. uri se je sestala tehnična komisija hrvaške zveze, ki mora prikimati imenovanju novega selektorja, ob 13. uri je sledila seja izvršnega odbora, na kateri so člani soglasno potrdili Bilića kot novega selektorja. HNS je sporočila, da je 57-letnika predlagal predsednik zveze Marijan Kustić. »Zlatku bi se rad še enkrat zahvalil za izjemne rezultate, ki jih je dosegel v času svojega mandata, in seveda spoštujemo ter razumemo njegovo odločitev, da svojo obdobje na čelu hrvaške reprezentance zaključi s tem svetovnim prvenstvom. Ni lahko naslediti Zlatka, vendar smo prepričani, da je Slaven prava oseba za to vlogo. Je slavni mednarodni nogometaš, ki ima za seboj bogate izkušnje kot trener in vodja, in prepričan sem, da ima polno podporo igralcev, navijačev in javnosti, da bo Hrvaško popeljal do novih uspehov,« je odločen Kustić.

»Zahvaljujem se predsedniku Kustiću in vodstvu zveze za izraženo podporo ter za priložnost, da ponovno vodim hrvaško reprezentanco kot selektor, kar je največja čast za vsakega hrvaškega trenerja. Zavedam se visokih pričakovanj po sijajnem obdobju pod vodstvom Zlatka Dalića, a vsak, ki vodi Hrvaško, mora biti na to pripravljen, saj smo nogometna nacija, ki živi in diha za svojo reprezentanco,« je Bilić povedal na predstavitveni novinarski konferenci.

»Močno verjamem v igralce, ki jih imamo na voljo, moja naloga pa je, da vnesem energijo, ambicije in odločnost, s katerimi bom zagotovil, da bo Hrvaška ostala del nogometne elite. Izjemno se veselim tega izziva, na katerega se počutim popolnoma pripravljen, saj sem zrelejši in izkušenejši trener kot leta 2006, a z enako motivacijo in željo, da bi bila Hrvaška močna, drzna in uspešna reprezentanca,« je dodal.

Hrvaška je na letošnjem SP izpadla v šestnajstini finala. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Na novinarski konferenci so Bilića novinarji vprašali tudi o maestru Luki Modriću in njegovi reprezentančni prihodnosti. Po porazu s Portugalsko je hrvaški vezist na vprašanje, ali je bila to njegova zadnja tekma za izbranov vrsto dejal, da to ni pravi trenutek. »Zdaj ni čas za to. Kmalu boste izvedeli,« je odgovoril. Novi selektor si Modrića želi v reprezentanci. »Moj prvi korak je sestava trenerskega štaba. Drugi korak je pogovor z igralci, predvsem z Luko Modrićem. Odločitev, ali želi še naprej igrati, je njegova. Tako kot je pomemben za nogomet, je pomemben tudi za reprezentanco. Za Hrvaško je veliko več kot le najboljši igralec. Modrića že od leta 2018 sprašujejo, ali bo odšel. Ne vem, zakaj. Zelo bi si želel, da bi še naprej igral za reprezentanco,« je pojasnil.

Hrvaško popeljal na dve evropski prvenstvi

Portal Sportske novosti piše, da bo Bilićeva plača nižja od njegovega predhodnika. Dalić je prejemal okoli 180 tisoč evrov bruto na mesec, kar je skoraj 2,2 milijona evrov na leto, novi selektor pa bo dobil okoli milijon evrov bruto na leto. Sportske novosti so še pojasnile, da bo končni znesek določen na seji izvršnega odbora.

Bilić je Hrvaško že vodil med letoma 2006 in 2012 in takrat z ognjenimi nastopil na dveh evropskih prvenstvih. Leta 2008 so se Hrvati prebili vse do četrtfinala, ko so jih premagali Turki, leta 2012 pa so izpadli v skupinskem delu tekmovanja. Na klubski ravni je med drugim sedel na klopi Hajduka, Bešiktaša in West Hama.