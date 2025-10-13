  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

    Hrvaška se je z zmago nad Gibraltarjem uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. Češka si je s spodrsljajem v gosteh nakopala precej težav.
    Hrvaška ima po včerajšnji zmagi neulovljivo gol razliko. FOTO: Stringer/Afp
    Galerija
    Hrvaška ima po včerajšnji zmagi neulovljivo gol razliko. FOTO: Stringer/Afp
    Luka Škoda
    13. 10. 2025 | 09:01
    13. 10. 2025 | 09:12
    3:59
    A+A-

    Hrvaška si je zagotovila mesto na prihodnjem svetovnem, ki bo drugo leto potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem ima hrvaška reprezentanca dve tekmi pred koncem kvalifikacij tri točke več od češke reprezentance ter neulovljivo gol razliko (20:1). 

    Češka se je medtem v gostovanju pri Ferskih otokih spravila v neprijeten položaj. Po porazu z 2:1 imajo Čehi sedaj zgolj eno točko več od Ferskih otokov, zato morajo v naslednjem krogu premagati Gibraltar. 

    Hrvaško je s prvencem v reprezentančnem dresu v 30. minuti v vodstvo popeljal Toni Fruk. Nato je v 78. minuti mrežo zatresel Luka Sučić, v 96. pa je piko na i – prav tako s svojim prvim reprezentančnim zadetkom – postavil Martin Erlić. Hrvaška se je z zmago uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. To ji nazadnje ni uspelo leta 2010, ko je mundial gostila Južna Afrika. 

       

          Standings provided by Sofascore    

    »To je to, uspelo nam je. Vseeno bomo zadnji dve tekmi odigrali tako, kot se spodobi. Pohvala gre mojim fantom in vsem, ki so sodelovali v procesu,« je bil po tekmi ponosen Zlatko Dalić. Hrvaški trener ni skoparil s komplimenti na račun svoje ekipe: »Sedaj je na mestu vprašanje, če lahko osvojimo zlato. Hrvaška je velesila v nogometu, v osmih letih smo osvojili tri medalje. Kaj takšnega je uspelo zgolj redkim. Cel svet nas spoštuje in opravljamo odlično delo.« 

    image_alt
    Takšne prevlade ni bilo že dolgo, a Kek pogreša krvoločnost

    Slovenska nogometna reprezentanca bo danes končala drugega od treh ciklov kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. V predvidoma polnih Stožicah bo ob 20.45 gostila vodilno ekipo skupine B Švico in proti njej iskala zelo želene točke. V slovenskem taboru menijo, da jih lahko tudi osvojijo.

    Tekmo v Stožicah bodo sodili Nemci na čelu s Felixom Zwayerjem. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Švica je na 17., je pa slednja precej uspešnejša na medsebojnih tekmah. Od desetih jih je zmagala kar sedem. Slovenija je zmagala dvakrat.

       

          Standings provided by Sofascore    

    Gana peta afriška ekipa z uvrstitvijo na prihodnji mundialu

    Gana je postala peta afriška ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Ganci so z 1:0 premagali Komore ter si s 25 točkami zagotovili neposredno uvrstitev na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tako je Gana postala 21. reprezentanca, ki že ima vstopnico za nastop na SP, kjer bo igralo 48 ekip.

    Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

    Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

    Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Skrivnostni Yakin stopil na žogo, Kobel lahko v Stožicah doseže poseben mejnik

    Švicarski nogometaši bodo proti Slovencem lovili rekord v kvalifikacijah za SP. Selektor pred današnjo tekmo v Ljubljani opozarja pred prezgodnjo evforijo.
    Miha Šimnovec 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    V Baslu klofuta, v Stožicah podvig, kot ga jeseni še ni bilo

    Slovenska izbrana vrsta v dobrem stanju pričakuje ponedeljkovo tekmo s Švico. Stožice bodo polne, na voljo še manj kot 1000 vstopnic.
    Nejc Grilc 12. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Albanci s simbolom velike Albanije premagali Srbe, selektor podal odstop

    Na Norveškem pred tekmo protesti za Palestino, v Srbiji simbol Velike Albanije zanetil kaos, upor navijačev in Srbijo pahnil v enega najtežjih porazov.
    Žan Urbanija 11. 10. 2025 | 23:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Duševno zdravje

    Jude Bellingham o duševnem zdravju: »Ni sramota, če pokažeš ranljivost«

    Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja je spregovoril angleški nogometaš in zvezdnik Real Madrida, ki se v zadnjih mesecih sooča z dokaj težkim obdobjem.
    10. 10. 2025 | 19:18
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    nogometHrvaškareprezentancasvetovno prvenstvomundialSP 2025

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelova nagrada

    Kdo bo prejemnik »ekonomskega Nobela« – AI ali raziskovalci neenakosti?

    Danes bo v Stockholmu znova »zadišalo po belem dimu« – razglašena bo Nobelova nagrada za ekonomijo.
    13. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Medeja

    Ocenjujemo: Medeja/SNG Maribor

    Interpretacija naslovne vloge Helene Minić Matanić je osupljivo natančna manifestacija filigransko niansiranih emocij in mentalnih stanj.
    Peter Rak 13. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
