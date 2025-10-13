Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

Hrvaška si je zagotovila mesto na prihodnjem svetovnem, ki bo drugo leto potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem ima hrvaška reprezentanca dve tekmi pred koncem kvalifikacij tri točke več od češke reprezentance ter neulovljivo gol razliko (20:1).

Češka se je medtem v gostovanju pri Ferskih otokih spravila v neprijeten položaj. Po porazu z 2:1 imajo Čehi sedaj zgolj eno točko več od Ferskih otokov, zato morajo v naslednjem krogu premagati Gibraltar.

Hrvaško je s prvencem v reprezentančnem dresu v 30. minuti v vodstvo popeljal Toni Fruk. Nato je v 78. minuti mrežo zatresel Luka Sučić, v 96. pa je piko na i – prav tako s svojim prvim reprezentančnim zadetkom – postavil Martin Erlić. Hrvaška se je z zmago uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. To ji nazadnje ni uspelo leta 2010, ko je mundial gostila Južna Afrika.

»To je to, uspelo nam je. Vseeno bomo zadnji dve tekmi odigrali tako, kot se spodobi. Pohvala gre mojim fantom in vsem, ki so sodelovali v procesu,« je bil po tekmi ponosen Zlatko Dalić. Hrvaški trener ni skoparil s komplimenti na račun svoje ekipe: »Sedaj je na mestu vprašanje, če lahko osvojimo zlato. Hrvaška je velesila v nogometu, v osmih letih smo osvojili tri medalje. Kaj takšnega je uspelo zgolj redkim. Cel svet nas spoštuje in opravljamo odlično delo.«

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes končala drugega od treh ciklov kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. V predvidoma polnih Stožicah bo ob 20.45 gostila vodilno ekipo skupine B Švico in proti njej iskala zelo želene točke. V slovenskem taboru menijo, da jih lahko tudi osvojijo.

Tekmo v Stožicah bodo sodili Nemci na čelu s Felixom Zwayerjem. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Švica je na 17., je pa slednja precej uspešnejša na medsebojnih tekmah. Od desetih jih je zmagala kar sedem. Slovenija je zmagala dvakrat.

Gana peta afriška ekipa z uvrstitvijo na prihodnji mundialu

Gana je postala peta afriška ekipa, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026. Ganci so z 1:0 premagali Komore ter si s 25 točkami zagotovili neposredno uvrstitev na mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tako je Gana postala 21. reprezentanca, ki že ima vstopnico za nastop na SP, kjer bo igralo 48 ekip.

Za Zahodnoafričane je v 47. minuti zadel zvezdniški napadalec Mohammed Kudus iz Tottenhama.

Gana je na zadnjih štirih SP najboljši rezultat dosegla leta 2010, ko je v dramatičnem četrtfinalu po enajstmetrovkah izgubila proti Urugvaju. Nazadnje je ekipa na SP 2022 v Katarju izpadla po skupinskem delu.

Pred Gano so si afriške vozovnice priigrale reprezentance Alžirije, Tunizije, Egipta in Maroka.