Hrvaška in Francija na trdna tla postavili južnoameriški sili

Francoska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Foxboroughu v ZDA premagala Brazilijo z 2:1 (1:0). Kylian Mbappe se je z uvodnim golom na en zadetek približal francoskemu strelskemu rekordu 57 golov, ki ga ima reprezentančno upokojeni Olivier Giroud. Mbappe je dosegel 56 golov na 95 nastopih v dresu francoske reprezentance.

Sedemindvajsetletni Mbappe bo imel priložnost izenačiti in morda celo preseči omenjeni rekord, ko se bo Francija v nedeljo na stadionu Northwest blizu Washingtona pomerila s Kolumbijo na drugi prijateljski tekmi ameriške turneje.

Francija, zmagovalka svetovnega prvenstva leta 2018 in podprvakinja leta 2022, je bila v dvoboju kandidatov za naslov na letošnjem SP od začetku drugega polčasa številčno oslabljena. Izključen je bil branilec Dayot Upamecano, a je v 65. minuti podvojila prednost, zahvaljujoč Hugu Ekitikeju.

Brazilija Carla Ancelottija je 12 minut pred koncem sicer znižala po strelu branilca Juventusa Gleisona Bremerja iz bližine, a so modri obdržali zmago v svojih rokah.

Veliki hrvaški up, branilec Luka Vušković je komaj dopolnil 19 let, a je proti Kolumbijcem že zabil svoj prvi gol.

V Orlandu pa je Hrvaška na prijateljskem obračunu ugnala Kolumbijo z 2:1 (2:1). Na prvi medsebojni tekmi teh dveh reprezentanc so Kolumbijci povedli v drugi minuti z golom Jhona Ariasa, Hrvati pa so preobrat pripravili prek Luke Vuškovića v šesti in Igorja Matanovića v 43. minuti. Petar Musa je v drugem polčasu dvakrat zadel še okvir vrat.

Vušković je sicer z 19 leti, enim mesecem in tremi dnevi postal drugi najmlajši strelec v zgodovini hrvaške vrste, mlajši od njega je bil le Luka Ivanušec, ki je prvi gol dosegel pri 18 letih, enem mesecu in 19 dnevih.

V noči na sredo, 1. aprila, se bo Hrvaška pomerila še z Brazilijo.