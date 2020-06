Hrvaška: Navijači spet na nogometnih tekmah

S Hrvaške prihajajo razveseljive novice za navdušence nad nogometno igro. Tamkajšnje oblasti bodo po virih iz naše južne sosede prižgale zeleno luč za vrnitev navijačev na nogometne tekme že za prihajajoči konec tedna.Minuli konec tedna se je vrnil hrvaški nogomet , navijači bodo očitno sledili kmalu. To je za hrvaški Sportklub potrdil, človek, ki je bil med pandemijo koronavirusa med zdravstvenimi avtoritetami na Hrvaškem.»Priporočili bomo nekatere omejitve, ki jih bodo morali spoštovati klubi, nogometaši in navijači, toda v seštevku se bodo navijači vrnili na štadione,« je zatrdil Capak. To pomeni, da prav na nobeni tekmi nogometni objekti ne bodo polno zasedeni, toda hkrati gre za odlično novico za nogomet in močno sporočilo za celotno družbo, so prepričani na Hrvaškem.