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Nogomet

Hrvati računajo, v Philadelphii so osrečili mladoporočenca (VIDEO)

Hrvati si želijo osvojiti prvo ali drugo mesto, tudi kot tretji pa se lahko uvrstijo v izločilne boje. Medtem veliko rajanje v Philadelphii.
Veliki Luka Modrić bo tudi tokrat eden izmed najpomembnejših nogometašev na tekmi. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters
Galerija
Veliki Luka Modrić bo tudi tokrat eden izmed najpomembnejših nogometašev na tekmi. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters
M. Ru.
27. 6. 2026 | 15:49
3:34
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Hrvaško nogometno reprezentanco danes čaka ena najpomembnejših tekem skupinskega dela svetovnega prvenstva. Izbranci selektorja Zlatka Dalića se bodo pomerili z Gano, pred zadnjim krogom pa je njihov položaj še vedno odprt kar pritiče napredovanja v izločilne boje.

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Po trenutnem stanju lestvice tretjeuvrščenih reprezentanc je Hrvaška na sedmem mestu med dvanajstimi ekipami. Ker se v izločilne boje poleg prvih dveh reprezentanc iz vsake skupine uvrsti tudi osem najboljših tretjeuvrščenih ekip, imajo vatreni še vedno usodo v svojih rokah.

Računica je razmeroma preprosta. Zmaga proti Gani Hrvaški zagotavlja drugo mesto v skupini in neposredno napredovanje v šestnajstino finala. Tudi neodločen izid bi moral zadostovati za preboj med najboljših 32 reprezentanc, medtem ko bi poraz položaj močno zapletel. V tem primeru bi morali Hrvati spremljati tudi razplete v drugih skupinah. Prehitela bi jih lahko Alžirija in Demokratična republika Kongo, ki svoje tekme igrata danes ponoči. Alžircem bi za izboljšanje položaja zadostoval že remi proti Avstriji, medtem ko bi Kongovci z zmago proti Uzbekistanu prav tako prišli do štirih točk.

Hrvaška reprezentanca je sprva izgubila proti Angliji, nato pa je z 1:0 premagala Panamo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Hrvaška reprezentanca je sprva izgubila proti Angliji, nato pa je z 1:0 premagala Panamo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Kljub negotovemu položaju imajo Dalićevi nogometaši še vedno možnost osvojiti celo prvo mesto v skupini. Za tak scenarij morajo premagati Gano, obenem pa Anglija na tekmi s Panamo ne sme zmagati. Če bi se oba pogoja izpolnila, bi Hrvaška kot zmagovalka skupine v izločilnih bojih dobila na papirju ugodnejšega tekmeca.

V primeru prvega mesta bi osmino finala igrala v Atlanti proti eni izmed tretjeuvrščenih reprezentanc. Če bo končala na drugem mestu, jo v Torontu čaka drugouvrščena reprezentanca skupine K, najverjetneje Portugalska ali Kolumbija. Tretje mesto bi pomenilo precej zahtevnejšo pot. Hrvaška bi se v Kansas Cityju pomerila z zmagovalcem skupine K, kar bo po vsej verjetnosti ena od reprezentanc Portugalske ali Kolumbije.

Navijači osrečili mladoporočenca

Za enega izmed najbolj simpatičnih prizorov na SP pa so poskrbeli hrvaški navijači. V središču Philadelphie, pred mestno hišo, so med svojim pohodom proti stadionu naleteli na mladoporočenca, ki sta ravno opravljala poročno fotografiranje. Namesto da bi se prizoru izognili, so se v značilnem navijaškem slogu spontano pridružili fotografiranju in mladoporočenca povabili med množico rdeče-belih kock.

Jasno je, kje je najboljša lokacija za medene tedne mladoporočencev. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Jasno je, kje je najboljša lokacija za medene tedne mladoporočencev. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Posnetki dogodka so hitro zakrožili po internetu. Navijači so z glasnim petjem in vzkliki za nekaj minut prevzeli prizorišče, mladoporočenca pa sta se z nasmehom pridružila nepozabnemu trenutku. Številni uporabniki družabnih omrežjih so dogodek označili za enega izmed najbolj simpatičnih na tem mundialu, Hrvati pa upajo, da bodo tako prešerno razpoloženi tudi po tekmi z Gano, ki se bo pričela ob 23. uri po našem času. 

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