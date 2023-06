Hrvaška Raketa še lep čas ne bo ugasnila motorjev

V nadaljevanju preberite:

Ivan Rakitić je pri 35 letih odigral 120 minut dramatične in izčrpavajoče tekme v Budimpešti ter zatem še hladnokrvno izvedel 11-metrovko, njegova Sevilla pa je v sedmem finalu sedmič osvojila evropsko ligo. S 4:1 je po kazenskih strelih padla Roma. Trener Jose Mourinho je v sredo doživel prvi poraz v finalih evropskih pokalov. »To je naše tekmovanje. Neverjeten občutek. Še enkrat smo pokazali svetu, kaj zmore Sevilla,« je, potem ko je skupaj s sokapetanom Jesusom Navasom dvignil pokal, ki jima ga je izročil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, povedal v Švici rojeni Hrvat, se odel v hrvaško zastavo in vzel Hajdukov šal, ki ga je nekoč nosil tudi veliki Lionel Messi. O »Raketi« so rekli, da je najbolj podcenjen vrhunski nogometaš. Pri navijačih pač ne ... Kaj je povedal po zmagi, kaj pravi o tem, da v bistvu ni Hrvat, kaj si misli o Mourinhu?