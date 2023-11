Hrvaška spet na evropskem prvenstvu

Senzacije ni bilo, naši južni sosedje, na zadnjih dveh mundialih srebrni in bronasti, bodo vnovič nastopili na evropskem prvenstvu. Na tekmi odločitve so doma strli armenski oreh in se pred več kot 20.000 gledalci na osrednjem zagrebškem štadionu Maksimir veselili treh točk – 1:0 (Budimir). V tej skupini so si neposredno uvrstitev na prvenstvo priigrali še Turki, ki so za konec v Cardiffu remizirali z Walesom (1:1).

Hrvaška nogometna reprezentanca je doslej izpustila le eno prvenstvo stare celine, leta 2000 v Belgiji ter na Nizozemskem, kjer je prvič nastopila slovenska izbrana vrsta.

Kosovska reprezentanca selektorja Primoža Glihe je v zadnjem nastopu v domači Prištini proti Belorusiji izgubila z 0:1, Grčija in Nizozemska sta v Atenah remizirali (2:2), Romunija je doma ugnala Švico z 1:0.

Avstrijci so odlično igrali proti Nemcem. FOTO: Joe Klamar/AFP

Veselo pa je bilo tudi v naši severni soseščini, saj je v razprodanem Praterju (48.000) v prijateljskem dvoboju Avstrija ugnala Nemčijo z 2:0 (Sabitzer, Baumgartner).