Hrvaška v Stožicah lovi senzacijo s Španijo, kvota visoka

V ljubljanski dvorani Stožice bo danes predzadnje dejanje letošnjega evropskega prvenstva v futsalu. Slovenski reprezentanci se ni izšlo, v svoji skupini sta pristali pred njo Belgija in Španija, prav slednja bo drevi spet gost ob severni ljubljanski obvoznici. V prvem polfinalu se bosta namreč merili Španija in Hrvaška, vloga absolutnega favorita pripada mogočni iberski ekipi. Kvota na zmago Hrvaške znaša kar 8,7.

Stavite na svojega favorita na evropskem prvenstvu v futsalu. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

»Tekma generacije«, kot jo imenujejo naši južni sosedi, bo pritegnila v Stožice ogromno hrvaških navijačev, obeta se športni spektakel. Hrvati so v četrtfinalu v litovskem Kaunasu premagali Armenijo (3:0), Španci pa v Ljubljani Italijo (4:0). V drugem polfinalu pripada vloga favorita Portugalski. Finale bo v soboto (19.30), pred tem bo tekma za tretje mesto (17). Polfinale, danes: Hrvaška – Španija (17), Francija – Portugalska (20.30).