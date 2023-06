Hrvaškega nogometaša je označil za grdega in ostal nekaznovan

Hrvaški nogometni reprezentant in član grškega AEK Domagoj Vida ni bil dobre volje po odločitvi sodišča. V tožbi zoper nizozemskega televizijskega komentatorja Sierda De Vosa je potegnil krajšo. Ugledni komentator si je v prenosu o Vidi privoščil žaljivke ob izmenjavi zastavic kapetanov, Ajaxovega Dušana Tadića in Bešiktašovega Vide.

»Vida sicer v tem terminu (tekma je bila ob 18.45., op. p.) ne sme igrati, ker je preveč grd, zdaj pa televizijo gledajo tudi otroci. Bešiktaš je zato moral plačati za posebno dovoljenje, da Vida lahko igra,« je šel čez rob 63-letni komentator. In ostal je živ za izrečene besede.

Na sodišču se je branil s pravico do svobode govora. Sodnik je svojo odločitev pojasnil takole: »Gledalcem je bilo jasno, da je komentator izrekel sporne besede z namero, da bi bil smešen. Toda ni bil, besede so bile neprimerne in neokusne. Ampak, vseeno je bila le šala.«

Vos, sicer navijač madridskega Atletica in hrvaškega nogometaša Ivana Rakitića, tudi na Nizozemskem vznemirja gledalce. Pogosto govori o zasebnem življenju nogometašev, uporablja grobe izraze in nogometaše označuje za bojazljivce. Ali jih žali zaradi njihovega fizičnega videza.