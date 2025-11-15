Hrvaški čestital tudi Infantino, Modrić piše zgodovino

Nogometna Hrvaška slavi, uvrstitev na svetovno prvenstvo je za izvrstne ognjene, ki vedno na največjem odru pokažejo najboljše predstave, nekaj pričakovanega, skoraj samoumevnega. Potrdili so jo z zmago s 3:1 nad Ferskimi otoki (Gvardiol, Musa, Vlašić; Turi), v kvalifikacijah so dosegli kar 23 zadetkov in prejeli le dva, omeniti pa velja, da tudi niso igrali v najbolj selektivni kvalifikacijski skupini (Ferski otoki, Gibraltar, Češka, Črna gora).

Po že sedmi uvrstitvi na svetovno prvenstvo je Hrvaški čestital tudi predsednik Fife Gianni Infantino: »Hrvaški nogomet še naprej navdušuje svetovno javnost, od debija leta 1998 do finala 2018 in tretjega mesta v Katarju 2022. Zdaj imate novo priložnost, da zablestite na svetovnem odru.«

Prvo ime v hrvaškem moštvu je še naprej Luka Modrić, ki bo Hrvate popeljal že na svoje peto svetovno prvenstvo. S tem se bo zavihtel v elitno druščino nogometašev, ki so igrali na petih svetovnih prvenstvih, to so: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugalska), Antonio Carbajal, Andres Guardado, Rafa Marquez (vsi Mehika) in Lothar Matthaus (Nemčija).

Modrić kljub temu poleti (najbrž) ne bo med rekorderji, saj bosta to postala Ronaldo in Messi, ki merita že na svoj šesti mundial. Ob Hrvaški sta si iz Evrope vozovnico za mundial že priborili tudi Anglija in Francija.