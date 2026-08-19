Hrvaški junak pred vrati Barcelone, igral pa bo za Dinamo?

Barcelona je očitno našla novega vratarja. Katalonci so se po poročanju več tujih medijev dogovorili o osebnih pogojih s hrvaškim reprezentantom Dominikom Livakovićem, zdaj pa potekajo pogovori s Fenerbahčejem o višini odškodnine.

Novico je prvi objavil turški novinar Yağız Sabuncuoğlu, ki poroča, da je Livaković že sprejel pogoje Barcelone, katalonski velikan pa je nato odprl pogajanja s Fenerbahčejem. Španski Sport medtem poroča, da so pogovori še dlje in da naj bi kluba že dosegla načelni dogovor za približno tri milijone evrov ter dodatne bonuse. Prestop zato še ni uradno potrjen.

Zanimiv je predvsem načrt Barcelone. Po nekaterih poročilih 31-letni Hrvat v novi sezoni sploh še ne bi igral v Kataloniji, temveč bi ga Barcelona za eno leto posodila zagrebškemu Dinamu. Na Camp Nou naj bi se preselil poleti 2027, ko se izteče pogodba Wojciechu Szczęsnyju.

Livaković je pogodbeno še vedno vezan na Fenerbahče, v zadnjih sezonah pa je imel precej nemirno klubsko obdobje. V sezoni 2025/26 je bil najprej posojen Gironi, kjer ni odigral niti ene uradne tekme, januarja pa je predčasno končal posojo.

Precej drugačna je njegova zgodba v hrvaški reprezentanci, kjer že vrsto let velja za prvo izbiro med vratnicama. Največji pečat je pustil na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju, ko je bil eden ključnih mož Hrvaške na poti do bronaste kolajne. Če bo posel dokončno sklenjen, bo Barcelona dobila izkušenega reprezentančnega vratarja za razmeroma nizko odškodnino, Livaković pa bo pri 31 letih naredil največji klubski prestop kariere.