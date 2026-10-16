Po vzklikih »Auschwitz« in »Vstani, Adolf« je Plenković pozval k ukrepanju

Hrvaški nogometni navijači pogosto koketirajo s fašizmom oziroma ustaštvom, lani jih je evropska nogometna zveza kaznovala po tekmah v Splitu in Parizu proti Franciji zaradi rasizma in diskriminacije. Posamezniki med navijači so stegovali desnico, Uefa je hrvaško zvezo kaznovala z denarno kaznijo, hrvaškim navijačem pa je za dve tekmi prepovedala prisotnost. Hrvaški premier Andrej Plenković je ostro obsodil incidente. »Od policije pričakujem, da bo ugotovila, kdo so bili tisti, ki so skandirali takšne nesprejemljive slogane, in da bo vložila obtožnice, prav tako pa pričakujemo, da bodo ukrepala tudi sodišča,« je ob prihodu na vrh EU v Bruslju povedal Plenković.

Poudaril je še, da so antisemitska sporočila popolnoma v nasprotju s sistemom vrednot, ki ga želijo imeti v hrvaški družbi.

V četrtkovem večeru pa se je ponos Dalmacije, kot radi imenujejo splitski nogometni klub, pomeril z gosti iz Amsterdama. Pričakovanja in napetosti so bili veliki tako po športni kot navijaški plati, saj je hrvaška policija že v torek pridržala 12 navijačev Ajaxa, domnevno oboroženih z noži. Te informacije so mobilizirale pripadnike Hajdukove navijaške skupine Torcida in naslednji dve noči so se v Dioklecijanovem mestu odvijali ulični spopadi med Dalmatinci in Nizozemci.

Ajaxovi navijači imajo v svetu navijaštva vzdevek Superjoden, torej superjudje, saj judovstvo – podobno kot pri navijačih londonskega Tottenhama ali poljske Cracovie – predstavlja del identitete napram navijačem drugih klubov, ki so jih z judovstvom ozmerjali. Navedeni navijači so sčasoma judovstvo sprejeli kot del navijaške identitete, čeprav dejansko nimajo povezav z judovstvom.

V četrtkovem popoldnevu se je Torcida odpravila na tako imenovani korteo, kot se v navijaškem svetu imenuje zbor navijaške skupine in skupni odhod do stadiona.

Zmago je zasenčil antisemitizem. FOTO: Miroslav Lelas/Reuters

V tej procesiji se – ob redni uporabi pirotehnike – med pohodom navija in skandira. Kombinacija prej naštetih elementov je med pohodom postregla z valom antisemitskih in ustaških skandiranj, ki so jih hrvaški policisti zgolj nemo opazovali. Ob ponarodelih vzklikih »gremo, ustaši« je kmalu sledila »gazi Židove«, nato so skandirali »Adolf, vstani« ter »Auschwitz«.

Največ zgražanja pa je prinesla prepesnjena kitica skladbe Maljčiki, ki jo je v originalu izvajala beograjska skupina Idoli. Torcida jo je sprva prepesnila za sovrage iz Zagreba, tokrat pa so besedo purger (kot na Hrvaškem kličejo prebivalce prestolnice) zamenjali z judom: »Visoke peči prižigam jaz, dva sloja koksa in tri Žide, Žid kriči a-a-a-...« se je glasil napev, ki ga je stotine navijačev prepevalo med korteom.

Domači navijači so srečanje zaradi uporabe pirotehnike sicer pripeljali do roba prekinitve, a so domači navijači vendarle zmagali. Toda zmago je zasenčil antisemitizem, na katerega se je še v četrtkovem večeru odzvala vlada Andreja Plenkovića: ostro je obsodila »vzklike, ki poveličujejo nacistični režim«, ter oznanila, da policija že izvaja kriminalistično preiskavo nad tistimi, ki so vzklikali kaznive parole: »Tako sramotno vedenje pomeni zanikanje športa in demokratičnih vrednot, ki jih goji sodobna Hrvaška.«

Hrvaški premier Andrej Plenković se v Bruslju udeležuje vrha voditeljev Evropske unije. FOTO: Ludovic Marin/AFP

V včerajšnjem dopoldnevu je stekla policijska akcija nad identificiranimi pripadniki Torcide, kar je pričakovalo tudi izraelsko veleposlaništvo v Zagrebu, ki od pristojnih pričakuje »nedvomno in odločno« obsodbo tovrstnega ravnanja.

Sodobni Hrvaški, utemeljeni na antifašizmu, ostajajo globoke težave z relativiziranjem ustaških pozdravov na koncertih Thompsona ali nogometnih srečanjih. Četrtkovo dogajanje je zgolj opozorilo, da njihova družba še zdaleč ne zna urediti javnega koketiranja s fašistično platjo narodove preteklosti.