Hrvaški selektor upa na derbi z Bosno

Bosni in Hercegovini se je prvič po letu 2014 uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Mehika in Kanada. Dosežek je požel veliko navdušenja tako v državi kot drugod po Balkanu. Nazadnje je uspeh nogometašev BiH pohvalil hrvaški selektor Zlatko Dalić.

»Mislim, da je Bosna in Hercegovina naredila nekaj podobnega kot Hrvaška. Zgradili so dobro reprezentanco, trener jo je dobro sestavil. Je mlada, v njeno središče pa je postavil Džeka, ki ga obdajajo mladi igralci. Privedel je nekaj igralcev iz tujine, ki so se tam rodili. Ti so prinesli novo moč in energijo. Ustvaril se je odličen občutek enotnosti, kar je zelo pomembno,« je selektorju Sergeju Barbarezu čestital Dalić, ki reprezentanco vodi od leta 2017, v tem času pa je na mundialih leta 2018 in 2022 osvojil drugo ter tretje mesto.

Devetinpetdesetletni strateg Bosni, ki jo je žreb umestil v skupino B, napoveduje dobre rezultate. »BiH je dosegla velike stvari. Videli smo, kakšno je bilo praznovanje in evforija. Pričakovanja na svetovnem prvenstvu so visoka, skupina ni težka – Kanada, Švica in Katar. Lahko jo osvojijo in mislim, da mora biti cilj napredovanje iz skupine. Ne smemo si zastavljati velikih ambicij in pričakovanj,« je prepričan Dalić, ki upa tudi na medsebojni dvoboj med Hrvati in BiH. »Korak za korakom lahko Bosna in Hercegovina to doseže, in če bo Bog dal, se bomo srečali v kasnejši fazi turnirja«

Prvi dvoboj bo Bosna odigrala 12. junija s Kanado. Hrvaška je v skupini L z Anglijo, Gano in Panamo.